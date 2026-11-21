TRIESTE – Il 20 novembre 2026 a Trieste l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti ha incontrato un gruppo di giovani studenti provenienti dalla Somalia e impegnati nel progetto Forlis (Formazione e cooperazione per la logistica portuale e retroportuale). Gli studenti seguiranno un percorso per diventare il nucleo dei futuri formatori operativi all’interno del Porto di Mogadiscio.

«Questo progetto intende strutturare una rete di scambio strategico tra la realtà portuale di Trieste e quella di Mogadiscio, puntando sul trasferimento di competenze e sulla valorizzazione delle risorse umane del comparto marittimo e retroportuale». Roberti ha descritto così gli obiettivi dell’iniziativa.

Il modello attuativo ha come capofila l’organizzazione Associazione Nazionale Oltre le Frontiere (Anolf) Fvg ed è affiancato da una rete di partner composta dall’Accademia Nautica dell’Adriatico, dall’Autorità Portuale di Mogadiscio e dal Centro Giovanile Rawdah di Mogadiscio.

Come ha ricordato il rappresentante della Giunta, l’iniziativa è interamente finanziata dalla Regione ed è stata lanciata ufficialmente a Trieste il 28 settembre 2026. Mira a strutturare una rete stabile fondata sullo scambio di competenze e sulla formazione.

«Il Progetto Forlis – ha concluso Roberti – costituisce un progetto internazionale di cooperazione e sviluppo ideato per realizzare una vera e propria cerniera strategica tra il Friuli Venezia Giulia e la Somalia, mettendo in collegamento diretto la realtà di Trieste con quella di Mogadiscio».

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook