TRIESTE – La Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ha approvato gli indirizzi per destinare oltre 1,1 milioni di euro ai caregiver familiari. È previsto un contributo di 300 euro al mese per dodici mesi, con priorità a chi assiste persone in condizione di disabilità gravissima.

L’assessore regionale alla Salute, politiche sociali e disabilità Riccardo Riccardi ha commentato l’approvazione delle linee di indirizzo e programmazione del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità. Ha affermato: “Prendersi cura quotidianamente di una persona con disabilità significa assumersi una responsabilità importante, che richiede tempo, energie e spesso anche sacrifici personali e lavorativi. Con questa delibera confermiamo l’impegno della Regione a riconoscere il valore sociale ed economico dell’attività dei caregiver familiari, mettendo a disposizione oltre 1,1 milioni di euro per sostenere concretamente chi assiste un proprio caro”.

Assegno ai caregiver e priorità per la disabilità gravissima

Al Friuli-Venezia Giulia sono assegnati 702mila euro dal Fondo nazionale, cui si aggiungono 400mila euro di risorse regionali stanziate per il cofinanziamento degli interventi. La disponibilità complessiva supera quindi 1,1 milioni di euro, destinati a sostenere i caregiver familiari attraverso gli Ambiti territoriali sociali. Le risorse serviranno a riconoscere l’attività di cura non professionale con un assegno mensile di 300 euro per dodici mesi. La programmazione regionale individua due priorità: i caregiver di persone con disabilità gravissima e i programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita. Gli Ambiti territoriali sociali individueranno i beneficiari e attribuiranno i contributi secondo gli indirizzi definiti dalla Regione.

I riparti per i caregiver dal 2018 al 2024

Il provvedimento recepisce il decreto ministeriale del 12 giugno 2026, che stabilisce criteri e modalità di riparto del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità per gli interventi a favore dei caregiver familiari. La delibera è il passaggio necessario per richiedere e ottenere il trasferimento delle risorse statali, in continuità con la programmazione delle annualità precedenti. Il primo finanziamento, relativo al triennio 2018-2020, ammontava a circa 1,59 milioni di euro e aveva sostenuto 445 caregiver. Sono poi seguiti i riparti per il 2021, il 2022, il 2023 e il 2024, rispettivamente di 531mila, 581mila, 604mila e 702mila euro. Per ciascuna delle annualità successive sono stati raggiunti tra i 150 e i 160 caregiver familiari.

Riccardi ha concluso: “In attesa di una legge nazionale organica che riconosca pienamente la figura del caregiver familiare – ha concluso Riccardi – la Regione continua a garantire un sostegno attraverso risorse dedicate e una rete territoriale che coinvolge gli Ambiti sociali. È importante che chi si prende cura di una persona con disabilità non venga lasciato solo e possa contare su un supporto concreto, soprattutto nelle situazioni di maggiore fragilità”.

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