Il Comune di Pordenone prepara una piattaforma per digitalizzare parte delle pratiche di polizia mortuaria e ha avviato il confronto con le imprese funebri e gli operatori del comparto lapideo. Il sistema dovrebbe consentire di gestire online domande, documenti e comunicazioni con gli uffici; non è ancora indicata una data di attivazione.

Il primo incontro si è svolto il 20 novembre 2026 in sala Missinato, alla presenza dell’assessore agli Affari generali Walter De Bortoli e degli uffici comunali, come riferisce il resoconto dell’incontro pubblicato da Nordest24.

Le pratiche previste sulla piattaforma

Il portale è pensato come punto di contatto tra il Comune e gli operatori del settore. Il progetto prevede l’introduzione graduale della presentazione delle domande, della trasmissione dei documenti, del rilascio delle autorizzazioni e delle comunicazioni con gli uffici.

L’obiettivo è ridurre i passaggi cartacei, rendere tracciabili le pratiche e abbreviare i tempi di lavorazione. Si tratta di risultati attesi, non ancora misurati. Per le famiglie il beneficio sarebbe indiretto, attraverso il lavoro delle imprese che le assistono: nel resoconto non è annunciato un loro accesso diretto alla piattaforma.

Il confronto con gli operatori e il piano comunale

Secondo De Bortoli, il coinvolgimento di imprese e professionisti serve a raccogliere le esigenze di chi userà il sistema e a migliorarlo. Sono previsti altri incontri per illustrare il funzionamento della piattaforma, raccogliere osservazioni e accompagnare gli operatori nel suo utilizzo.

La digitalizzazione dei servizi cimiteriali figura anche nel piano comunale di attività e organizzazione, che indica come obiettivi il 10% delle pratiche digitalizzate nel 2026 e il 20% nel 2027. Sono traguardi programmati per il servizio, non risultati raggiunti né valori riferiti esclusivamente al nuovo portale.

Il distinto piano della performance 2026-2028 descrive inoltre un obiettivo di avvio sperimentale della gestione digitale dei cimiteri, comprendente fra gli esempi le operazioni cimiteriali, l’assegnazione dei loculi e i lavori dei marmisti. Il documento non chiarisce il rapporto tra quel software e la piattaforma presentata agli operatori il 20 novembre.

Il percorso proseguirà con incontri di confronto e formazione. Restano da precisare il calendario, le modalità di accesso, l’elenco delle procedure interessate e la data dalla quale potranno essere utilizzate online.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook