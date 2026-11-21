Pordenone
Pordenone, il Comune prepara le pratiche funebri online: confronto con le imprese
Il progetto prevede una piattaforma per domande, documenti e autorizzazioni. Dopo il primo incontro con gli operatori, non è ancora indicata una data di attivazione.
Il Comune di Pordenone prepara una piattaforma per digitalizzare parte delle pratiche di polizia mortuaria e ha avviato il confronto con le imprese funebri e gli operatori del comparto lapideo. Il sistema dovrebbe consentire di gestire online domande, documenti e comunicazioni con gli uffici; non è ancora indicata una data di attivazione.
Il primo incontro si è svolto il 20 novembre 2026 in sala Missinato, alla presenza dell’assessore agli Affari generali Walter De Bortoli e degli uffici comunali, come riferisce il resoconto dell’incontro pubblicato da Nordest24.
Le pratiche previste sulla piattaforma
Il portale è pensato come punto di contatto tra il Comune e gli operatori del settore. Il progetto prevede l’introduzione graduale della presentazione delle domande, della trasmissione dei documenti, del rilascio delle autorizzazioni e delle comunicazioni con gli uffici.
L’obiettivo è ridurre i passaggi cartacei, rendere tracciabili le pratiche e abbreviare i tempi di lavorazione. Si tratta di risultati attesi, non ancora misurati. Per le famiglie il beneficio sarebbe indiretto, attraverso il lavoro delle imprese che le assistono: nel resoconto non è annunciato un loro accesso diretto alla piattaforma.
Il confronto con gli operatori e il piano comunale
Secondo De Bortoli, il coinvolgimento di imprese e professionisti serve a raccogliere le esigenze di chi userà il sistema e a migliorarlo. Sono previsti altri incontri per illustrare il funzionamento della piattaforma, raccogliere osservazioni e accompagnare gli operatori nel suo utilizzo.
La digitalizzazione dei servizi cimiteriali figura anche nel piano comunale di attività e organizzazione, che indica come obiettivi il 10% delle pratiche digitalizzate nel 2026 e il 20% nel 2027. Sono traguardi programmati per il servizio, non risultati raggiunti né valori riferiti esclusivamente al nuovo portale.
Il distinto piano della performance 2026-2028 descrive inoltre un obiettivo di avvio sperimentale della gestione digitale dei cimiteri, comprendente fra gli esempi le operazioni cimiteriali, l’assegnazione dei loculi e i lavori dei marmisti. Il documento non chiarisce il rapporto tra quel software e la piattaforma presentata agli operatori il 20 novembre.
Il percorso proseguirà con incontri di confronto e formazione. Restano da precisare il calendario, le modalità di accesso, l’elenco delle procedure interessate e la data dalla quale potranno essere utilizzate online.
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