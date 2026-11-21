PAGNACCO – La Giunta regionale ha approvato l’acquisizione gratuita di un terreno di 4.360 metri quadrati nel compendio di Fontanabona, nel comune di Pagnacco, per la valorizzazione del compendio storico e ambientale.

«Con l’accettazione della donazione di un terreno di 4.360 metri quadrati a Fontanabona, nel comune di Pagnacco, ampliamo il patrimonio regionale in un’area di riconosciuto interesse storico, culturale e ambientale. L’acquisizione di questo appezzamento, confinante con proprietà già regionali, permetterà di rafforzare la tutela del compendio e di valorizzarne le caratteristiche paesaggistiche e naturalistiche attraverso una gestione organica del territorio». Lo ha affermato l’assessore regionale al Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi Sebastiano Callari, che il 20 novembre 2026 ha portato all’attenzione della Giunta regionale la delibera sull’accettazione della donazione di un terreno privato nel compendio di Fontanabona, poi approvata dall’Esecutivo.

Il provvedimento riguarda un appezzamento del valore stimato di 5.230 euro, che i proprietari Lucia Angeli e Valentino Angeli hanno proposto di trasferire gratuitamente alla Regione. A carico dell’Amministrazione resteranno esclusivamente le spese notarili e gli adempimenti connessi al passaggio di proprietà.

Il terreno si trova tra il torrente Cormor, un corso d’acqua affluente e un’altra particella già appartenente al patrimonio regionale. Un tempo destinato a seminativo, è oggi ricoperto da vegetazione arborea e arbustiva sviluppatasi spontaneamente, con robinie, platani, aceri campestri, querce e noccioli.

L’area rientra nel contesto paesaggistico di Fontanabona, il cui compendio è riconosciuto di interesse culturale e sottoposto a tutela. Anche la pianificazione urbanistica comunale ne riconosce il valore ambientale e paesaggistico.

«L’acquisizione – ha evidenziato Callari – risponde a una finalità di interesse pubblico e offre l’opportunità di migliorare la gestione di un’area che presenta caratteristiche ambientali meritevoli di attenzione. La disponibilità di terreni contigui consente inoltre alla Regione di programmare in maniera più efficace le attività di conservazione e valorizzazione del compendio». L’operazione ha ottenuto il parere favorevole del Servizio foreste, che ha riconosciuto l’interesse dell’acquisizione anche in relazione alla particolare natura del compendio, classificato nel demanio storico-artistico regionale.

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