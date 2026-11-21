TRIESTE – La Regione ha approvato un bando per il refitting e la demolizione delle unità da diporto, con una dotazione iniziale di 1,5 milioni di euro. L’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini ha commentato l’approvazione con queste parole: “Con questo bando diamo una risposta concreta a una misura particolarmente attesa dal comparto nautico e prevista dal nuovo Testo unico regionale. Vogliamo aiutare i proprietari a rinnovare le imbarcazioni datate o a provvedere alla loro corretta demolizione, sostenendo al tempo stesso il lavoro dei cantieri del Friuli Venezia Giulia, che rappresentano un settore di eccellenza della nostra economia”.

Bando nautica, chi può chiedere il contributo e per quali imbarcazioni

La misura è rivolta a persone fisiche, imprese, associazioni ed enti pubblici residenti o con sede in Friuli-Venezia Giulia, proprietari da almeno due anni di imbarcazioni con più di vent’anni di vita. Il contributo sostiene sia gli interventi di recupero e ammodernamento delle unità da diporto, sia la loro demolizione e il corretto smaltimento.

Refitting delle barche, gli interventi finanziabili

Per il refitting sono finanziabili, tra gli altri, i lavori di manutenzione straordinaria del motore e dello scafo, gli interventi di falegnameria nautica, il trattamento antiosmosi, il ripristino delle superfici e degli arredi, la manutenzione o sostituzione degli impianti elettrici, idraulici e meccanici, delle apparecchiature e delle dotazioni di bordo. Rientrano inoltre gli interventi su vele, alberi, sartie, sistemi di navigazione e sicurezza, nonché quelli finalizzati a migliorare l’accessibilità e l’inclusività delle imbarcazioni per le persone con disabilità.

Bini ha aggiunto: “È una misura che tiene insieme due obiettivi: valorizzare il patrimonio nautico esistente, prolungandone la vita utile e migliorandone funzionalità e sicurezza, e promuovere una gestione responsabile delle imbarcazioni non più utilizzabili. In questo modo sosteniamo anche la domanda di lavorazioni e servizi specializzati, creando opportunità per le imprese del territorio”.

Contributi per refitting e demolizione: importi e limiti

Il contributo è a fondo perduto e copre il 75 per cento della spesa ammissibile. Per il refitting il bonus parte da un massimo di 3.000 euro per le imbarcazioni fino a cinque metri, con un incremento di 500 euro per ogni metro aggiuntivo, fino a un tetto di 15.000 euro. Per la demolizione il contributo massimo è di 2.500 euro per le unità fino a dieci metri, maggiorato di 250 euro per ogni metro ulteriore, fino a un massimo di 8.000 euro. Per i Comuni è previsto il rimborso integrale delle spese sostenute per demolire imbarcazioni abbandonate, anche di età inferiore ai vent’anni.

Domande online dal 25 novembre 2026 al 29 gennaio 2027

Le domande a sportello potranno essere presentate dal 25 novembre 2026 al 29 gennaio 2027, esclusivamente online attraverso il sistema IOL.

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