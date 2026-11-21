CASTIONS DI STRADA – L’Asd Softball Castionese ha celebrato a Castions di Strada il 50° anniversario dalla fondazione e la prima promozione in A1, storico approdo nella massima serie. Alle celebrazioni, svolte il 20 novembre 2026 nella sala San Carlo di Castions di Strada, è intervenuto il vicegovernatore del Friuli-Venezia Giulia con delega allo Sport, Mario Anzil, che ha affermato: “La prima promozione in A1 della Castionese è un successo che appartiene a tutta la comunità e premia cinquant’anni di impegno. Dimostra che anche da un piccolo centro si possono raggiungere i vertici dello sport, facendo crescere insieme talenti e senso di appartenenza”.

Anzil ha ricordato le qualificazioni ai playoff del 2023 e ai mondiali del 2024, disputate proprio a Castions e alle quali assistette. Il vicegovernatore ha quindi rimarcato “il ringraziamento della Regione al presidente Gian Antonio Marcon, alle atlete, ai tecnici e ai volontari che hanno costruito questa storia. Le società sportive non formano soltanto campioni: insegnano ai giovani il rispetto, la tenacia e la capacità di affrontare insieme le difficoltà, mantenendo vivi i legami tra le persone”.

Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega allo Sport, Mario Anzil, Castions di Strada alle celebrazioni per il 50esimo anniversario di fondazione dell’Asd Softball Castionese — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega allo Sport, Mario Anzil, Castions di Strada alle celebrazioni per il 50esimo anniversario di fondazione dell’Asd Softball Castionese — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega allo Sport, Mario Anzil, Castions di Strada alle celebrazioni per il 50esimo anniversario di fondazione dell’Asd Softball Castionese — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega allo Sport, Mario Anzil, Castions di Strada alle celebrazioni per il 50esimo anniversario di fondazione dell’Asd Softball Castionese — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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