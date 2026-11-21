TRIESTE – Un’auto e una moto si sono scontrate venerdì 20 novembre 2026 all’incrocio tra via San Marco e via Alberti, a Trieste. Il motociclista è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Cattinara, secondo la ricostruzione di Trieste Cafe.

Durante i soccorsi e gli accertamenti si sono registrati rallentamenti nelle vicinanze dell’incrocio. La Polizia locale è intervenuta per regolare il traffico e ricostruire l’accaduto.

I soccorsi e la dinamica da chiarire

Il personale del 118 ha assistito il conducente della moto prima del trasferimento in ospedale. Non sono disponibili ulteriori informazioni sulle sue condizioni.

Secondo le prime indicazioni raccolte da Trieste Cafe, l’auto proveniva da via Alberti, mentre la moto percorreva via San Marco. La sequenza dell’impatto e le eventuali responsabilità restano da chiarire attraverso gli accertamenti della Polizia locale.

Non è noto se i rallentamenti siano proseguiti dopo la conclusione delle operazioni.

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