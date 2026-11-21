Generali è il nuovo main sponsor della Pallacanestro Trieste e il palazzetto di Valmaura è stato presentato con il nome Generali Arena. L’accordo è stato annunciato venerdì 20 novembre 2026 a Palazzo Berlam, nella sede della compagnia, durante una conferenza con il club, come riferisce il resoconto di Trieste Cafe sulla presentazione.

Il marchio comparirà sulla divisa, mentre la squadra manterrà il nome Pallacanestro Trieste. Secondo Il Piccolo, la sponsorizzazione avrà una durata di tre anni.

Le immagini della Generali Arena

Durante la presentazione sono state mostrate due rappresentazioni del palazzetto: una della facciata, con il nome Generali Arena sopra l’ingresso e il simbolo del Leone alato, e una dell’interno, con il marchio al centro del parquet e lungo il bordo del campo.

Le immagini illustrano la nuova identità prevista per la casa dei biancorossi, ma non permettono da sole di stabilire quando l’allestimento sarà completato.

Sabato la partita contro Reggio Emilia

Il prossimo impegno casalingo della Pallacanestro Trieste è in programma sabato 21 novembre alle 20 contro la UNA Hotels Reggio Emilia, per la nona giornata di Serie A. L’appuntamento è indicato nel calendario della Pallacanestro Reggiana.

Le immagini presentate non chiariscono se il nuovo allestimento sarà già interamente visibile per la partita.

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