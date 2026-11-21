TRIESTE – La Giunta regionale ha approvato il riparto provinciale di un milione di euro per il bando destinato alle aggregazioni in rete tra piccole e medie imprese: il contributo a fondo perduto potrà coprire fino al 50 per cento della spesa ammissibile, con un massimo di 150mila euro per progetto. L’apertura delle domande è prevista tra marzo e maggio 2027.

L’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini ha commentato l’approvazione della delibera da parte della Giunta, che definisce la ripartizione provinciale delle risorse per il bando: “Favorire la crescita dimensionale delle piccole e medie imprese significa renderle più competitive, rafforzarne la capacità di affrontare i mercati e creare nuove opportunità di sviluppo. Con il bando per i progetti di aggregazione in rete mettiamo a disposizione un milione di euro per accompagnare le imprese in percorsi di collaborazione strutturati, sostenendo investimenti condivisi, innovazione, internazionalizzazione e nuove strategie commerciali”.

Il milione è ripartito in base alle imprese attive nelle quattro province

La misura rientra in Agenda Fvg Manifattura 2030 e punta a sostenere lo sviluppo e la crescita delle Pmi attraverso contributi a fondo perduto. La dotazione iniziale di un milione di euro è ripartita tra i quattro territori provinciali in proporzione al numero delle imprese attive: a Udine sono destinati 476.470,45 euro, a Pordenone 264.889,34 euro, a Trieste 161.102,90 euro e a Gorizia 97.537,31 euro.

Il bando sarà approvato all’inizio di dicembre 2026 con decreto dirigenziale. L’apertura del canale contributivo è prevista tra marzo e maggio 2027, per lasciare alle imprese un congruo periodo per conoscere le opportunità disponibili e predisporre progetti di aggregazione adeguatamente strutturati.

Gli incentivi sono rivolti alle Pmi e alle reti già costituite

Potranno accedere agli incentivi sia le singole Pmi che partecipano a un progetto di aggregazione in rete, sia le reti già costituite, dotate di soggettività giuridica e con dimensione di Pmi, che intendano realizzare progetti di sviluppo delle proprie attività.

Dal coordinamento della rete ai macchinari: le spese ammissibili

Il sostegno regionale potrà coprire l’intero percorso di aggregazione: dalla fase iniziale di orientamento, formazione e costituzione della rete alla predisposizione del progetto, fino alla sua effettiva realizzazione. Tra gli interventi finanziabili figurano lo sviluppo di innovazioni tecnologiche, organizzative e gestionali; i processi di internazionalizzazione; il potenziamento delle funzioni condivise tra le imprese, come progettazione, logistica, comunicazione e servizi; le iniziative comuni per l’innovazione di prodotto; la creazione e promozione di marchi di rete. Saranno ammissibili anche le spese per consulenze specialistiche, attività di marketing e sviluppo commerciale, partecipazione a fiere e manifestazioni economiche, acquisizione di macchinari, attrezzature, hardware e software, certificazioni, brevetti e servizi per l’innovazione. Tra i costi finanziabili è compreso il compenso del manager di rete, incaricato di coordinare e gestire le attività previste dal progetto.

Quattro graduatorie provinciali per assegnare i contributi

Il contributo regionale potrà coprire fino al 50 per cento della spesa ammissibile, per un massimo di 150mila euro a progetto. La procedura prevede quattro graduatorie distinte, una per ciascun territorio provinciale. La concessione sarà affidata alle Camere di commercio territorialmente competenti, sulla base dei punteggi ottenuti dai progetti. I criteri di valutazione comprendono il numero delle imprese coinvolte, la qualità e il carattere innovativo delle iniziative proposte, oltre alla completezza e alla consistenza del piano finanziario.

“Vogliamo incentivare un modello di sviluppo nel quale fare rete diventi un’opportunità concreta per le nostre imprese – ha concluso Bini -. La collaborazione permette anche alle realtà di dimensioni più contenute di condividere competenze, servizi e investimenti, affrontare nuovi mercati e cogliere opportunità che da sole sarebbero più difficili da raggiungere”.

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