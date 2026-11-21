Una lesione muscolare ferma Eimantas Bendzius alla vigilia della trasferta dell’Apu Udine a Verona. L’ala lituana si è infortunata durante un allenamento e ha già iniziato la riabilitazione: il club non ha indicato tempi di rientro né precisato la sua disponibilità per la partita di domenica.

L’esito degli accertamenti è stato comunicato dall’Apu in una nota sulle condizioni del giocatore pubblicata il 20 novembre. Il percorso terapeutico e riabilitativo è stato definito dallo staff medico, che monitorerà l’evoluzione del quadro clinico.

Risonanza di controllo e tempi di recupero

Bendzius sarà sottoposto a una risonanza magnetica di controllo per valutare l’evoluzione della lesione e definire le successive fasi del recupero. La società non ha indicato il muscolo interessato, il grado della lesione o la data dell’esame; ha annunciato ulteriori aggiornamenti dopo i prossimi accertamenti.

La trasferta a Verona e l’ultima gara con Milano

L’Apu allenata da Adriano Vertemati affronterà la Tezenis Verona domenica 22 novembre alle 18.15, al Pala MAGIS, nella nona giornata di Serie A. Il programma della società udinese indica la gara come prossimo impegno; la nota medica non specifica se Bendzius sarà a disposizione.

Il 15 novembre l’ala aveva segnato tre punti nella sconfitta interna per 70-83 contro Milano, come riporta il tabellino dell’Apu. Per conoscere le prossime tappe del recupero si attendono ora il controllo e gli aggiornamenti della società.

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