Billy Idol sarà in concerto a Pordenone martedì 29 giugno 2027, al Parco San Valentino, per il Pordenone Blues & Co. Festival. La scheda ufficiale del concerto indica un prezzo di 60 euro più diritti di prevendita per il posto unico, con biglietti in vendita dal 24 novembre 2026.

La data si aggiunge al programma musicale dell’anno di Pordenone Capitale italiana della Cultura, dopo gli annunci degli spettacoli di Santana e dei Queens of the Stone Age.

Biglietti e orari della serata

Secondo gli organizzatori, la prevendita sarà disponibile su TicketOne e nei punti vendita autorizzati. Sull’orario di apertura delle vendite le indicazioni non coincidono: la pagina TicketOne dell’evento riporta le 10 del 24 novembre, mentre Freezine indica le 11.

Per la serata del 29 giugno il festival prevede l’apertura delle porte alle 17.30, gli artisti di supporto dalle 19.30 e l’inizio del concerto di Billy Idol alle 21.30. Il parco si trova in via Interna 2.

Il cartellone e la carriera di Idol

L’assessore comunale alla Cultura e ai Grandi eventi, Alberto Parigi, ha descritto il programma di concerti per il 2027 come un cartellone che attraversa generi e generazioni.

Idol è emerso nella scena punk londinese degli anni Settanta come frontman dei Generation X, prima del successo internazionale da solista negli anni Ottanta con brani come Rebel Yell e White Wedding. Nel 2025 ha pubblicato l’album Dream Into It.

Il prossimo appuntamento per il pubblico è l’avvio della prevendita il 24 novembre. Per l’orario di apertura restano da chiarire le indicazioni divergenti.

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