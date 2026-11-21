Sull’A23 il tratto tra Carnia e Gemona Osoppo, in direzione Udine, sarà chiuso nelle notti di martedì 24 e mercoledì 25 novembre 2026, dalle 21 alle 6 del mattino successivo. Chi arriva da Tarvisio dovrà uscire a Carnia e percorrere la viabilità ordinaria prima di rientrare in autostrada a Gemona Osoppo.

La chiusura è prevista per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza, secondo l’avviso ripreso da Trasporti-Italia.

Orari e percorso alternativo verso Udine

La prima interruzione comincerà alle 21 di martedì 24 novembre e terminerà alle 6 di mercoledì 25. La seconda andrà dalle 21 di mercoledì 25 alle 6 di giovedì 26 novembre: non si tratta quindi di una chiusura continuativa per due giorni.

Dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, il percorso indicato passa per la SS52 Carnica, la SS13 Pontebbana verso Udine e la SP49 Osovana, fino al rientro in A23 a Gemona Osoppo.

Il 23 novembre chiusura verso Tarvisio

Nella notte precedente è prevista un’interruzione nel senso opposto: dalle 21 di lunedì 23 alle 6 di martedì 24 novembre sarà chiuso il tratto da Gemona Osoppo a Carnia verso Tarvisio, per lavori alle barriere di sicurezza del viadotto Somplago nord.

In quel caso l’uscita obbligatoria è a Gemona Osoppo. Il percorso alternativo verso Tarvisio passa per la SS13 Pontebbana e la SS52 Carnica, con rientro in autostrada a Carnia.

Prima della partenza è utile controllare eventuali aggiornamenti sulla viabilità e seguire la segnaletica lungo il percorso.

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