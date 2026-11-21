TRIESTE – Il Tar del Friuli-Venezia Giulia ha sospeso i provvedimenti della Questura relativi all’attività di assistenza ai migranti in piazza Libertà, a Trieste. La decisione, assunta il 21 novembre 2026, è stata commentata dall’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti, che afferma: “Se vengono riconosciute le motivazioni dell’ordinanza della Questura, sospendendola si accettano rischi per l’ordine pubblico e si limitano gli spazi alla cittadinanza, seppur per un periodo limitato fino all’udienza di dicembre”.

Roberti individua due aspetti nel provvedimento del Tribunale amministrativo. “Da un lato, il riconoscimento della competenza della Questura nell’emanazione dell’ordinanza e dei presupposti alla base della stessa, ovvero la necessità di garantire sicurezza, ordine pubblico e fruibilità degli spazi da parte di tutti i cittadini; dall’altro – osserva l’esponente della Giunta Fedriga – la sospensiva accordata e il passaggio relativo alla preminenza dell’attività di soccorso, accompagnato dall’invito a richiedere alle autorità competenti appositi spazi”.

“Rispetto alla preminenza dell’attività svolta in piazza Libertà, mi auguro che non si intenda che gli interessi della collettività vengono in secondo piano rispetto a quelli di un immigrato clandestino che entra illegalmente nel territorio nazionale”, auspica l’assessore.

Sulla richiesta di individuare spazi alternativi, Roberti indica come possibile interlocutore il Comune di Monrupino, anziché il Comune di Trieste. La proposta è legata a quanto riferito da Linea d’Ombra, secondo cui i migranti arriverebbero dal confine di Fernetti. “Se un immigrato clandestino entra dal confine di Fernetti con i piedi sanguinanti, perché farlo camminare fino in centro città? Chiedano al Comune di Monrupino uno spazio”.

L’assessore solleva anche il tema delle modalità di assegnazione e dei costi degli eventuali spazi, chiedendosi “in base a quali norme potrebbero essere concessi senza gara e se un’eventuale gratuità non determinerebbe un danno erariale o una disparità di trattamento nei confronti delle altre associazioni di volontariato”. In conclusione, afferma: “Ci sono centinaia di associazioni che ogni giorno fanno volontariato lontane dai riflettori e dalle polemiche politiche che, evidentemente, sono alla base tanto dell’attività su piazza Libertà quanto della non accettazione di una normalissima e comunissima ordinanza della Questura”.

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