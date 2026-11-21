TRIESTE – Il 21 novembre 2026 la Santa messa per la celebrazione della Virgo Fidelis si è svolta nella Cattedrale di San Giusto, a Trieste. A margine della messa, l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti ha ringraziato i Carabinieri per il loro servizio quotidiano: “Oggi è un’importante occasione per rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le donne e a tutti gli uomini dei Carabinieri per il costante impegno quotidiano al fianco dei cittadini, a tutela della sicurezza e a presidio delle nostre comunità”. Alla cerimonia hanno partecipato, tra le altre autorità, anche l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro e il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza.

Roberti ha sottolineato che la ricorrenza rinnova il profondo legame tra l’Arma e i valori che ne accompagnano da sempre il servizio al Paese. Ha poi affermato: “Una presenza e un sostegno – ha affermato l’assessore – ancora più fondamentali in questo periodo, nel quale assistiamo – anche a Trieste – ad attacchi e provocazioni contro le forze dell’ordine da parte di estremisti di una determinata parte politica”.

In conclusione, Roberti ha dichiarato: “A chi indossa ogni giorno la divisa e svolge il proprio dovere a difesa dei diritti e delle libertà dei cittadini vanno – ha concluso Roberti – la ferma solidarietà e il pieno sostegno delle Istituzioni”.

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