La Protezione civile del Friuli-Venezia Giulia ha diramato un’allerta gialla per acqua alta sulla costa, valida dalle 7 alle 10 di domenica 22 novembre. Secondo quanto riportato sull’avviso regionale, il picco di marea è previsto tra le 8 e le 9 e potrebbe causare criticità lungo il litorale.

L’allerta riguarda la zona FVG-C per il rischio idraulico legato all’acqua alta. La fascia indicata non equivale a una previsione di allagamenti certi.

Piogge diffuse e quota neve variabile

Per domenica, le previsioni ARPA FVG emesse il 21 novembre alle 13:23 indicano cielo da nuvoloso a coperto e precipitazioni diffuse, più consistenti dal pomeriggio: abbondanti sulle zone occidentali e intense su quelle orientali e sulla costa.

La quota neve è prevista inizialmente intorno ai 1.300 metri, in calo dal tardo pomeriggio fino a circa 1.000 metri sulle Alpi e a 700-800 metri sul Tarvisiano. Sulla fascia prealpina più meridionale è invece prevista in salita fino a circa 1.600 metri.

In serata è atteso vento da nord o nordest, moderato o temporaneamente sostenuto. L’allerta per acqua alta è prevista fino alle 10 di domenica, salvo eventuali aggiornamenti.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook