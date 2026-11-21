Una escursionista friulana di 57 anni è rimasta gravemente ferita dopo una caduta in un canalone sul monte Plauris, in Val Resia. La donna, rimasta cosciente, è stata soccorsa e trasportata in elicottero all’ospedale di Udine, secondo la ricostruzione pubblicata da Nordest24.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 21 novembre 2026, sulle pendici settentrionali della montagna, tra il Palon di Zapus e Punta Salvotis. La donna percorreva l’itinerario con altre quattro persone. Secondo una prima ricostruzione, un appiglio potrebbe aver ceduto; la causa della caduta resta un’ipotesi.

Dopo un primo salto verticale di alcuni metri, l’escursionista è rotolata per circa altri cento metri tra le rocce, fino al fondo del canalone. Qui è stata raggiunta dai compagni, che l’hanno trovata cosciente.

Il recupero e il trasferimento in ospedale

L’allarme è stato lanciato intorno alle 13.45. Sono intervenuti il Soccorso alpino di Moggio-Pontebba, il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Tolmezzo e l’elisoccorso regionale.

La ferita ha ricevuto le prime cure sul posto ed è stata trasferita al campo base di Moggio, dove il personale sanitario ha proseguito la stabilizzazione prima del volo verso Udine. Ha riportato traumi gravi; non sono disponibili ulteriori dettagli sulle sue condizioni cliniche.

Gli altri quattro escursionisti sono rientrati a valle autonomamente. Le operazioni di soccorso si sono concluse alle 15.45.

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