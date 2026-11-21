Da Monfalcone verso Portogruaro e Venezia alcuni treni sono cancellati e sostituiti da autobus per i lavori sulla linea Venezia-Trieste. L’avviso di RFI sulle variazioni indica modifiche dalle 23 del 20 novembre alle 5 del 23 novembre 2026. I bus regionali sostitutivi fermano nel piazzale davanti alla stazione di Monfalcone.

Le corse sostitutive da Monfalcone

Tra i collegamenti interessati il 21 e il 22 novembre c’è il regionale veloce RV 3440, normalmente diretto da Trieste Centrale a Venezia Santa Lucia: è cancellato e sostituito dal bus TSM32 tra Monfalcone e Portogruaro. Per il regionale veloce RV 3536, da Trieste Centrale a Venezia Mestre, è prevista la cancellazione e la sostituzione con il bus TSM52 da Monfalcone a Mestre.

Secondo l’orario dei bus regionali pubblicato da RFI, il TSM32 parte dal piazzale della stazione di Monfalcone alle 12.36 e il TSM52 alle 23, in entrambe le giornate. Le sostituzioni non coprono necessariamente l’intero tragitto del treno cancellato: per gli altri collegamenti occorre controllare numero del treno, data, percorso e orario del bus assegnato.

Le variazioni riguardano anche alcuni Frecciarossa e Intercity. Per gli Intercity della relazione Roma-Trieste è previsto un servizio sostitutivo tra Trieste Airport e Venezia Mestre; a Trieste Airport la fermata indicata è la posizione 8 dell’autostazione. Il quadro generale delle variazioni sulla Venezia-Trieste comprende anche le modifiche ai collegamenti a lunga percorrenza.

RFI avverte che gli orari dei bus possono variare in base al traffico e che l’accesso è limitato ai posti disponibili. Sono ammesse biciclette pieghevoli riposte in una borsa nel vano bagagli e cani da assistenza; non sono ammessi altre biciclette, mezzi di micromobilità elettrica e animali di grossa taglia.

Il cantiere e lo sciopero

Il programma di RFI per il cantiere prevede la sospensione della circolazione tra Venezia Mestre e San Donà di Piave dalle 0 del 21 novembre alle 5 del 23 novembre, per completare un intervento sul tracciato tra Quarto d’Altino e Meolo. La fascia delle modifiche ai servizi indicata nell’avviso inizia un’ora prima.

Ai lavori si sovrappone lo sciopero ferroviario nazionale, indetto dalle 21 del 20 novembre alle 20 del 21 novembre. L’agitazione può causare ulteriori variazioni anche prima o dopo la fascia prevista.

Prima di partire è opportuno controllare il proprio collegamento sui canali di infomobilità delle imprese ferroviarie o in stazione: le modifiche per i lavori possono iniziare prima o proseguire dopo la fascia programmata.

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