Pimpa va a Udine, la guida illustrata per bambini dedicata alla città, è stata presentata il 21 novembre 2026 nel Salone del Parlamento del Castello, alla presenza di Francesco Tullio-Altan, creatore della cagnolina a pois. Dopo l’incontro e il firmacopie, quattro gruppi di bambini e familiari hanno esplorato il centro accompagnati dagli operatori dei Civici Musei, come racconta il resoconto della giornata del Messaggero Veneto.

La guida, pubblicata da Franco Cosimo Panini Editore nella collana dedicata alle città italiane, propone giochi e attività per conoscere il patrimonio storico e culturale udinese.

Dal Castello alla mostra su Pippi Calzelunghe

Partite dal Castello, le famiglie hanno attraversato il centro tra giochi, sfide e piccole missioni. Le passeggiate si sono concluse all’ex chiesa di San Francesco, dove i partecipanti sono stati invitati a visitare la mostra dedicata a Pippi Calzelunghe.

L’iniziativa rientra nella seconda edizione di A piccoli passi, la rassegna comunale culturale ed educativa dedicata alla prima infanzia e alle famiglie. L’assessore alla Cultura Federico Pirone ha collegato la scoperta della città alla curiosità e al senso di appartenenza dei bambini: «Accompagnare i bambini alla scoperta della città significa accendere la loro curiosità», ha detto.

Il passaporto culturale e la guida in regalo

Il passaporto culturale del progetto permette ai bambini di raccogliere timbri frequentando musei, biblioteche, ludoteca e altri luoghi aderenti. Come indicano i Civici Musei di Udine, raggiunti otto timbri è possibile ricevere in regalo una copia della guida.

Tra gli appuntamenti della rassegna, la mostra «Astrid Lindgren e la forza dei bambini. Crescere in libertà con Pippi Calzelunghe» resta visitabile gratuitamente all’ex chiesa di San Francesco fino al 10 gennaio 2027.

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