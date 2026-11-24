Le imprese ammissibili e i gruppi che intendono costituirne una, anche in Friuli-Venezia Giulia, possono presentare domanda per ON – Oltre Nuove imprese a tasso zero prima delle 12 del 1° dicembre 2026. Da quell’ora lo sportello nazionale chiuderà per l’imminente esaurimento delle risorse.

La chiusura è stata annunciata da Invitalia, in applicazione dell’avviso del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 23 novembre. L’invio entro il termine non garantisce il finanziamento: per le domande che non troveranno copertura, l’agenzia comunicherà ai proponenti la sospensione della valutazione.

Chi può chiedere l’agevolazione

ON sostiene la creazione e lo sviluppo di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile. La misura è nazionale: la scadenza riguarda anche il Friuli-Venezia Giulia e non è fissata dalla Regione.

Secondo i requisiti illustrati da Invitalia, possono accedere le società costituite da non più di 60 mesi e le persone fisiche che intendono costituirne una. In quest’ultimo caso, la costituzione e il possesso dei requisiti devono essere dimostrati entro 45 giorni dalla comunicazione di ammissione.

La maggioranza deve riguardare sia il numero dei soci sia le quote di partecipazione: più della metà deve fare capo a giovani tra 18 e 35 anni oppure a donne maggiorenni, senza limite massimo di età. I requisiti possono essere soddisfatti anche combinando le due categorie. Sono escluse, tra le altre, le ditte individuali.

Quale sostegno resta disponibile

ON sostiene progetti fino a 3 milioni di euro: è il limite del progetto indicato da Invitalia, non una somma garantita a ogni richiedente.

Le risorse destinate ai contributi a fondo perduto si erano già esaurite. Per le domande presentate dal 1° luglio 2026, Invitalia prevede quindi soltanto il finanziamento agevolato. A differenza di un contributo a fondo perduto, un finanziamento comporta una restituzione.

Come inviare la domanda e cosa accade dopo

La richiesta si presenta online nell’area riservata di Invitalia, con identificazione digitale. Le istruzioni per la domanda prevedono anche un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni; se la società è già costituita, la PEC deve essere intestata alla società.

Le richieste sono esaminate secondo l’ordine cronologico di arrivo. La presentazione prima della chiusura non equivale però all’ammissione: se le risorse disponibili non coprono una domanda nella fase di chiusura, Invitalia comunicherà la sospensione della procedura di valutazione.

Il prossimo passaggio è l’interruzione dell’invio alle 12 del 1° dicembre. Per le eventuali richieste senza copertura, i proponenti riceveranno la comunicazione di sospensione da Invitalia.

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