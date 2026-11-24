A Udine lo sportello regionale per le pratiche sismiche riceve senza appuntamento il martedì e il venerdì, dalle 9.30 alle 12, nella sede di via Sabbadini 31. L’accesso è riservato agli adempimenti successivi di procedimenti avviati in formato cartaceo o tramite Pec prima del 16 novembre 2026. Le nuove istanze devono essere presentate online attraverso il portale regionale Opere strutturali FVG.

Chi può rivolgersi allo sportello di via Sabbadini

La modalità di accesso in presenza è in vigore dal 23 novembre. Allo sportello si possono consegnare documenti relativi a pratiche già aperte con le modalità precedenti, tra cui varianti, comunicazioni, relazioni a struttura ultimata, collaudi e documentazione integrativa. La sede è al primo piano, con ingresso esterno.

Per questi adempimenti è possibile anche inviare i documenti tramite Pec, utilizzando la modulistica aggiornata. Lo sportello non è invece il canale per avviare un nuovo procedimento: dal 16 novembre 2026 le nuove istanze e i relativi adempimenti, per le categorie di intervento previste dalla Regione, vanno trasmessi attraverso il portale.

Come scegliere il canale per la pratica

Per individuare la modalità corretta occorre verificare quando è stato avviato il procedimento e se rientra tra le categorie per cui è attivo il portale. La pagina regionale raccoglie la modulistica e le indicazioni per presentare le pratiche.

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