A Gorizia i primi divieti di sosta per la Fiera di Sant’Andrea scatteranno il 25 novembre nell’area della Casa Rossa. Dal 29 novembre le limitazioni si estenderanno ad altre zone del centro; dal 5 all’8 dicembre, nei giorni delle bancarelle, scatteranno ulteriori divieti di sosta e di transito. L’ordinanza della Polizia locale n. 6552/2026 prevede anche la sospensione della tariffa di sosta nelle strade interessate. Il testo dell’ordinanza sui provvedimenti di viabilità per la Fiera è consultabile nell’archivio degli atti comunali.

La manifestazione è in programma dal 5 al 13 dicembre: le bancarelle saranno presenti dal 5 all’8, mentre le attrazioni in piazza della Vittoria resteranno aperte fino al 13, secondo la scheda della Fiera di Sant’Andrea 2026.

Le prime limitazioni alla sosta

Dalle 8 del 25 novembre al 16 dicembre sarà vietato parcheggiare nella porzione del piazzale della Casa Rossa sul lato verso via Scuola Agraria, tra le vie Kugy, Blaserna e Cravos. Sono esclusi i veicoli abitazione e gli autocarri autorizzati al seguito dello spettacolo viaggiante, negli spazi assegnati dalla Polizia locale. Gli autocarri potranno sostare, se necessario, anche lungo il lato di via Kugy rivolto verso il parco dell’Università.

Dal 29 novembre al 16 dicembre il divieto riguarderà via Cadorna, tra via Santa Chiara e via Petrarca, e piazzale Donatori Volontari di Sangue. In piazza della Vittoria la sosta sarà vietata in alcuni tratti dal 29 novembre al 15 dicembre.

Dal 30 novembre sono previste limitazioni in via Dante e piazza Cesare Battisti. In via Dante le eccezioni cambiano in base al periodo: sono ammessi i frontisti autorizzati e i veicoli muniti di contrassegno fuori dai giorni delle bancarelle; dal 5 all’8 dicembre potranno sostare nei tratti interessati i veicoli degli operatori autorizzati. In piazza Battisti il divieto si applicherà fino al 16 dicembre, con eccezioni per gli stalli indicati e per i veicoli dei titolari delle attrazioni.

Divieti e chiusure durante la Fiera

Dal 5 all’8 dicembre i divieti di sosta interesseranno tratti di via Oberdan, via Crispi, via Roma, via Boccaccio e via Morelli, oltre a via Mameli, via Santa Chiara e via Rotta. Sono previste eccezioni per alcuni stalli riservati e per i veicoli autorizzati; in via Morelli resta disponibile lo stallo per persone con disabilità davanti al civico 8/a. In via Italico Brass, in tre punti indicati dall’ordinanza, alcuni stalli saranno riservati agli autobus urbani. In via Oberdan e in un tratto di via Crispi i divieti partiranno già il 4 dicembre.

Le limitazioni riguardano anche la circolazione. Dal 30 novembre al 16 dicembre sarà vietato il transito in via Cadorna e in piazzale Donatori Volontari di Sangue, con eccezioni per i veicoli di emergenza e, a determinate condizioni, per il carico e scarico del supermercato. Il transito sarà vietato anche nel tratto di piazza della Vittoria tra via Oberdan e via Mameli dal 29 novembre al 15 dicembre, e in piazza Battisti e nel tratto indicato di via Petrarca dal 1° al 16 dicembre.

Dal 5 all’8 dicembre il divieto di transito si estenderà a un tratto di corso Verdi e a via Boccaccio, via Oberdan, via Roma, a un tratto di via Crispi, via Rotta e via Dante. In via Oberdan è inoltre previsto un senso unico provvisorio verso via Roma nella mattina del 5 dicembre; in via Dante e nell’anello esterno di piazza Battisti saranno istituiti doppi sensi riservati ai frontisti. L’ordinanza prevede ulteriori cambi di precedenza e direzione e consente ai residenti e ai veicoli al loro servizio di transitare nelle aree interessate solo fuori dagli orari di attività della Fiera, a velocità massima di 10 chilometri orari e compatibilmente con gli allestimenti.

Sosta a pagamento e segnaletica

Nelle vie e nelle strade interessate dal provvedimento è sospeso l’obbligo di pagare la sosta. I divieti comportano la rimozione forzata; la Polizia locale potrà revocarli in anticipo in base all’avanzamento delle operazioni di smontaggio. L’ordinanza stabilisce che i cartelli dei divieti di sosta siano collocati almeno 48 ore prima dell’entrata in vigore.

Per chi deve raggiungere il centro, le date e le eccezioni variano da strada a strada: durante la manifestazione occorrerà fare riferimento alla segnaletica temporanea, che resta valida fino al ripristino di quella ordinaria.

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