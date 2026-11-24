Martedì 24 novembre 2026 Fuoricittà_Autunno propone due incontri con gli autori: Emanuele Aldrovandi alle 18.30 a San Quirino e Alessia Gazzola alle 20.45 a Sacile. Per l’appuntamento con Gazzola, la pagina degli eventi in programma sul sito di Pordenonelegge segnala un cambio di sede: l’incontro si terrà all’ex Chiesa di San Gregorio, non a Palazzo Ragazzoni come indicato nel precedente annuncio.

La partecipazione è libera e gratuita; la prenotazione è consigliata tramite mypnlegge. Per informazioni è indicato il numero 0434 1573100. Il programma ufficiale dei due appuntamenti riporta orari e ospiti.

A San Quirino Emanuele Aldrovandi presenta il suo romanzo

Alle 18.30, al Centro dei Magredi Livio Poldini, Aldrovandi parlerà del romanzo Il nostro grande niente (Einaudi) in dialogo con la saggista Antonella Silvestrini. L’incontro è organizzato in collaborazione con il Comune di San Quirino.

A Sacile Alessia Gazzola alla ex Chiesa di San Gregorio

Alle 20.45 Gazzola presenterà Miss Bee & l’inganno in prima classe (Longanesi, 2026), in dialogo con la giornalista e autrice Fabiana Dallavalle. Il precedente annuncio ufficiale indicava il Salone delle Feste di Palazzo Ragazzoni; la pagina aggiornata degli appuntamenti segnala invece l’ex Chiesa di San Gregorio.

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