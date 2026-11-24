Apre oggi, martedì 24 novembre, in Sala Xenia a Trieste «MigrArt. Dieci anni sulle rotte balcaniche», mostra a ingresso libero visitabile fino al 30 novembre. L’inaugurazione è prevista alle 18.30 con una performance partecipativa. Orari e appuntamenti sono indicati nella pagina ufficiale della mostra curata da Menti Libere.

La mostra si tiene in Riva Tre Novembre. Dopo l’apertura di oggi, si potrà visitare lunedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 19, e venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 19.

Incontri e laboratorio fino al 29 novembre

Mercoledì 25 novembre alle 17.30 è in programma un incontro sul graphic novel I Disconosciuti, con il sociologo Francesco Della Puppa in dialogo con Gianfranco Schiavone, presidente di ICS. Giovedì 26 novembre alle 15 si terrà il laboratorio gratuito di cucito Di mano in mano; alle 17.30 seguirà un confronto sul tema delle donne e delle migrazioni, con realtà impegnate nell’accoglienza a Trieste.

Il finissage è previsto domenica 29 novembre alle 18.30. L’esposizione resterà aperta anche lunedì 30 novembre, dalle 16 alle 19.

Il progetto di Menti Libere, iniziato nel 2015

Menti Libere avviò il progetto nel 2015 percorrendo a ritroso la rotta balcanica da piazza Transalpina, tra Gorizia e Nova Gorica, fino al confine turco-siriano. Durante quel viaggio un rotolo di carta lungo trenta metri raccolse disegni, messaggi e frammenti di vita lasciati nei luoghi di transito.

Dieci anni dopo, l’associazione è tornata lungo quegli itinerari con un nuovo rotolo. La mostra riunisce i materiali dei due viaggi e li affianca a incontri e attività aperti al pubblico.

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