La Procura di Trieste ha chiesto l’archiviazione del procedimento per aiuto al suicidio a carico di Marco Cappato e di tre attivisti che il 30 luglio 2025 aiutarono Martina Oppelli, cittadina triestina affetta da sclerosi multipla, a raggiungere la Svizzera. La richiesta è datata 28 luglio 2026; la notizia è stata diffusa dall’Associazione Luca Coscioni e riportata da ANSA.

Oltre a Cappato, responsabile di Soccorso Civile, il procedimento riguarda Matteo D’Angelo, Felicetta Maltese e Claudio Stellari. La richiesta del pubblico ministero Andrea La Ganga non chiude il caso: spetta al giudice per le indagini preliminari decidere se accoglierla.

Le ragioni riferite dall’associazione

Secondo quanto riferito dall’Associazione Luca Coscioni e riportato da ANSA, nella richiesta il pm esamina i dinieghi con cui l’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) aveva respinto le richieste di Oppelli di accedere al suicidio medicalmente assistito. La valutazione attribuita alla Procura indica due aspetti: l’interpretazione del requisito del sostegno vitale e la macchina della tosse utilizzata da Oppelli, che il pm avrebbe considerato riconosciuta in ambito scientifico come salvavita. La ricostruzione dell’associazione sui dinieghi sanitari e sui passaggi precedenti riporta la posizione dell’ente promotore, non una valutazione indipendente.

Sulla base di questi elementi, sempre secondo la ricostruzione dell’associazione ripresa da ANSA, la Procura avrebbe ritenuto che gli indagati potessero ragionevolmente considerare presenti le condizioni indicate dalla Corte costituzionale per la non punibilità dell’aiuto al suicidio. È una valutazione contenuta nella richiesta del pm, non una decisione definitiva del giudice né un accertamento sulla condotta di ASUGI.

Filomena Gallo, segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni e difensora di tre degli indagati, ha dichiarato a RaiNews che «la discrezionalità tecnica delle aziende sanitarie non può tradursi nell’impossibilità di esercitare un diritto riconosciuto dalla Corte costituzionale».

Il prossimo passaggio

La decisione spetta ora al GIP. Al 24 novembre 2026 non risulta indicata una data per la pronuncia; fino alla decisione del giudice, la richiesta della Procura resta una richiesta di archiviazione e il procedimento non è formalmente chiuso.

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