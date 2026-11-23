FRIULI-VENEZIA GIULIA – Il bilancio regionale 2027 prevede oltre 23 milioni di euro per il lavoro, con misure per favorire le assunzioni, sostenere i professionisti, attrarre giovani competenze e tutelare i posti di lavoro nelle aziende in crisi. L’assessore regionale al Lavoro, Famiglia, Istruzione, Università e Ricerca Alessia Rosolen è intervenuta il 23 novembre 2026 in II Commissione regionale sulla Stabilità 2027. Nel presentare gli interventi, ha indicato come incoraggianti i dati sull’occupazione e la disoccupazione del 2026.

«Investiamo oltre 23 milioni di euro per il lavoro e i lavoratori nel bilancio regionale 2027, che per noi rappresentano una priorità: la Regione Friuli-Venezia Giulia conferma e rafforza il proprio impegno a sostegno dell’occupazione, con interventi che puntano a favorire le assunzioni, sostenere i professionisti e attrarre giovani competenze sul territorio, tutelare i posti di lavoro nelle situazioni di crisi aziendale».

«Per il 2027 – così Rosolen – confermiamo e mettiamo in campo strumenti e risorse importanti concreti per accompagnare lavoratori e imprese, creare nuove opportunità occupazionali e rendere il Friuli-Venezia Giulia sempre più attrattivo per i giovani e per le professionalità qualificate. Vogliamo continuare a investire su un’occupazione di qualità, stabile e capace di offrire prospettive di crescita», ha rilevato l’assessore.

«Molti dati ci danno fiducia – ha rilevato -: nel raffronto tendenziale tra il primo semestre 2026 e primo semestre 2025 registriamo in Friuli-Venezia Giulia 26.400 occupati in più, in parità tra uomini e donne, 4.700 disoccupati in meno e 18.500 inoccupati in meno, di cui oltre 11mila sono donne. Dal 2018 al 2025 i neet (i giovani non impegnati in istruzione, lavoro o formazione) sono passati dal 16 per cento al 9 per cento del totale».

Politiche attive, professionisti e tutela dei posti di lavoro

Per le politiche attive del lavoro sono stanziati 9 milioni di euro. Sono confermati gli incentivi alle assunzioni, con particolare attenzione all’occupazione giovanile e femminile e alla stabilità dei rapporti di lavoro. «Stiamo completando il piano di assunzioni per i Centri per l’impiego – ha riferito l’assessore – con la messa a regime delle sedi vecchie ristrutturate e delle nuove».«Stiamo completando il piano di assunzioni per i Centri per l’impiego – ha riferito l’assessore – con la messa a regime delle sedi vecchie ristrutturate e delle nuove»

Circa 2,2 milioni di euro sono destinati ai liberi professionisti, con contributi per le spese di avvio dell’attività nei primi tre anni, la formazione e l’aggiornamento professionale e la conciliazione tra vita e lavoro. Rosolen ha ricordato che la legge regionale sull’innovazione sociale e l’attrattività del territorio ha ampliato e rafforzato il sistema degli incentivi, affiancando alle misure già esistenti nuovi strumenti per sostenere i professionisti che devono conciliare l’attività lavorativa con la cura di familiari con disabilità e per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività delle attività professionali. «Con la legge regionale sull’innovazione sociale e l’attrattività del territorio – ha ricordato Rosolen – abbiamo ampliato e rafforzato il sistema degli incentivi, affiancando alle misure già esistenti nuovi strumenti per sostenere i professionisti che devono conciliare l’attività lavorativa con la cura di familiari con disabilità e per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività delle attività professionali».«Con la legge regionale sull’innovazione sociale e l’attrattività del territorio – ha ricordato Rosolen – abbiamo ampliato e rafforzato il sistema degli incentivi, affiancando alle misure già esistenti nuovi strumenti per sostenere i professionisti che devono conciliare l’attività lavorativa con la cura di familiari con disabilità e per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività delle attività professionali»

Per affrontare le crisi aziendali salvaguardando i posti di lavoro sono confermati 4,5 milioni di euro per i contratti di solidarietà difensivi.

Contributi fino a 9.000 euro per attirare giovani professionalità

Per l’attrazione dei giovani talenti sono stanziati 500mila euro. La misura sostiene l’assunzione di giovani professionalità altamente specializzate che scelgono di lavorare in regione e di giovani già residenti che si trasferiscono per motivi di lavoro a oltre 50 chilometri dalla propria residenza originaria. «La misura – ha evidenziato l’assessore – sostiene l’assunzione di giovani professionalità altamente specializzate che scelgono di lavorare in Friuli-Venezia Giulia, ma anche di giovani già residenti in regione che si trasferiscono per motivi di lavoro a oltre 50 chilometri dalla propria residenza originaria. Il contributo parte da 2.000 euro per l’assunzione e può raggiungere i 9.000 euro per chi arriva da fuori regione e trasferisce in Friuli-Venezia Giulia residenza e domicilio, scegliendo inoltre di stabilirsi in una zona montana. A queste somme si aggiunge un ulteriore incentivo di 1.000 euro per ogni figlio minore a carico».«La misura – ha evidenziato l’assessore – sostiene l’assunzione di giovani professionalità altamente specializzate che scelgono di lavorare in Friuli-Venezia Giulia, ma anche di giovani già residenti in regione che si trasferiscono per motivi di lavoro a oltre 50 chilometri dalla propria residenza originaria. Il contributo parte da 2.000 euro per l’assunzione e può raggiungere i 9.000 euro per chi arriva da fuori regione e trasferisce in Friuli-Venezia Giulia residenza e domicilio, scegliendo inoltre di stabilirsi in una zona montana. A queste somme si aggiunge un ulteriore incentivo di 1.000 euro per ogni figlio minore a carico»

Rosolen ha inoltre riferito che il saldo tra i giovani che arrivano in regione per studiare e lavorare e quelli che la lasciano «mostra un saldo negativo molto contenuto (29 unità), a riprova di una capacità di mitigazione sulla fuga dei cervelli esercitata dalla legge regionale sui talenti».«mostra un saldo negativo molto contenuto (29 unità), a riprova di una capacità di mitigazione sulla fuga dei cervelli esercitata dalla legge regionale sui talenti»

Cinque milioni per i Cantieri lavoro e le attività comunali

Sono confermati 5 milioni di euro per i Cantieri lavoro, destinati all’inserimento lavorativo delle persone disoccupate. Attraverso i Comuni, i beneficiari potranno essere coinvolti in attività temporanee nei settori forestale e vivaistico, nel rimboschimento, nella sistemazione montana e nella realizzazione di opere di pubblica utilità, contribuendo al miglioramento dell’ambiente e degli spazi urbani.

«Il nostro obiettivo è tenere insieme le diverse esigenze del mercato del lavoro: dare risposte a chi cerca un’occupazione, sostenere chi rischia di perderla, aiutare chi intraprende un’attività professionale e creare le condizioni perché le competenze migliori scelgano di restare o arrivare in Friuli-Venezia Giulia. Sono investimenti che guardano al presente – ha concluso l’assessore -, ma soprattutto alla capacità del nostro territorio di competere nel futuro».

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