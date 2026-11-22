VERONA – Se, in una partita, contasse solo il talento e l’energia messa in campo, il match tra Verona e Udine, valevole per la nona giornata di campionato, sarebbe sostanzialmente finito alla pari. Due dati verrebbero a supporto di questa valutazione: padroni di casa ed ospiti si sono spartiti i quattro parziali (Udine ha vinto il secondo e l’ultimo quarto, Verona gli altri due) ed entrambe le squadre hanno mandato a referto ben quattro giocatori in doppia cifra. E tutto ciò con entrambe le squadre prive di due giocatori stranieri per parte (Bendzius e Sisko per Udine, Massinburg e Brockington per Verona).

Poiché, invece, more solito, i due punti da conquistare contavano anche qui, tantopiù tra due squadre appaiate in classifica, allora bisogna dare atto a Verona di avere meritato la vittoria per 97 a 89 dopo avere quasi “ucciso” il match nella terza frazione di gioco.

Gli uomini allenati dall’ex Ramagli, infatti, tornati in campo dalla pausa di metà match dopo i primi 20′ di grande equilibrio, hanno realizzato subito un parziale di 11 a 0, costringendo Udine a segnare il primo canestro, con Bucarelli, dopo quasi 4′ dall’inizio della ripresa. Il divario si è poi ulteriormente allargato fino al massimo vantaggio di +22 (75-53) dopo un canestro di un indemoniato Zampini (27 punti in 27′ sul parquet!).

A quel punto, il pericolo di una debacle bianconera era concreto, ma gli uomini di coach Vertemati hanno dimostrato carattere riuscendo a riprendere le fila del discorso. I canestri e le triple di Bucarelli, alla sua migliore performance stagionale (17 punti, con 3/4 da tre, e 3 assist) nonché i canestri di un finalmente positivo Valentine (19 punti con 5/11 da tre), oltre che dal solito Battle (23 punti e 6 rimbalzi) hanno riportato i friulani fino a-4 (89-85) a 3′ dal termine, riaprendo a tutti gli effetti il match. Lo sforzo degli ospiti è stato, però, pagato in termini di lucidità e di falli (Bucarelli, Calzavara e Battle sono usciti per 5 falli) e così Verona, con una tripla di Zampini e due liberi di Andews, è riuscita a chiudere la contesa a suo favore.

Spazio ora alla pausa per le nazionali, con Calzavara chiamato a difendere i colori azzurri insieme a coach Vertemati. Alla ripresa del campionato, il 6 dicembre, arriverà al pala-Carnera/CrediFriuli la Pallacanestro Trieste per l’atteso derby regionale.

TEZENIS VERONA – APU OLD WILD WEST UDINE 97-89 (29-23, 49-48, 78-60)

TEZENIS VERONA: Samuels 7, Poser 2, Zumerle n.e., Tobey 16, Loro 3, Andrews 16, Ambrosin 3, Zampini 27, Pantano n.e., Melendez 15, Barbitch 8. All. Ramagli.

APU OLD WILD WEST UDINE: Stjpeanovic, Mobio 4, Spencer 7, Giannino n.e., Bjedov n.e., Bucarelli 17, Battle 23, McGlynn 2, Grassi n.e., Calzavara 12, Cavallero 5, Valentine 19. All. Vertemati.

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