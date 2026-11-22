Un servizio straordinario dei Carabinieri nell’Isontino si è concluso con 85 persone identificate e 52 veicoli controllati. Durante un’ispezione in una pizzeria di Grado, i militari del Nas di Udine hanno contestato alla titolare sanzioni amministrative per 3.000 euro, secondo quanto riportato da Il Piccolo. I controlli si sono svolti il 20 novembre a Monfalcone, Grado, Ronchi dei Legionari e Doberdò del Lago.

Le contestazioni nella pizzeria

Secondo il resoconto, l’importo contestato comprende 1.000 euro per carenze strutturali e igienico-sanitarie e 2.000 euro per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo alimentare HACCP. Le contestazioni riguardano la titolare del locale. Si tratta di sanzioni contestate: i resoconti non riferiscono l’esito di eventuali procedimenti successivi.

Controlli nei centri abitati e sulle strade

L’operazione, coordinata dalla Compagnia dei Carabinieri di Monfalcone con le stazioni locali e il Nucleo Operativo e Radiomobile, ha coinvolto anche il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Gorizia e il Nas di Udine. Le pattuglie hanno presidiato i centri abitati di Monfalcone e Grado e svolto controlli lungo la SR 352 a Grado, la SR 305 a Ronchi dei Legionari e la SR 14 a Monfalcone.

L’attività puntava a prevenire furti e reati legati agli stupefacenti e a verificare le condizioni dei conducenti, con particolare attenzione alla guida sotto l’effetto di alcol o droghe, come riferisce il resoconto del servizio pubblicato da Friuli Oggi. Nel bilancio sono comprese 19 persone straniere tra quelle identificate. Le fonti consultate non indicano altri provvedimenti adottati durante i controlli né eventuali successivi passaggi relativi alle sanzioni contestate.

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