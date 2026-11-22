Gusto
Povoletto, alla Fieste de Bire cucina aperta dalle 12 e dalle 18
Domenica 22 novembre la Fieste de Bire in Friûl propone a Povoletto cucina friulana e birre austriache. In programma anche il concerto di Santa Cecilia e musica dal vivo.
A Povoletto la Fieste de Bire in Friûl prosegue oggi, domenica 22 novembre, con cucina friulana e birra austriaca. Il programma indica l’apertura di chioschi e cucina alle 12 e la ripresa del servizio alle 18 nell’area festeggiamenti. La scheda pubblicata da Unpli FVG conferma le date, l’ingresso libero e il tendone riscaldato.
Il menù della festa
Tra i piatti annunciati ci sono gli gnocchi di zucca con burro, salvia e ricotta affumicata, l’arrosto di coniglio e il muset con patate lesse. Sono indicati anche la Wienerschnitzel con patatine, la polenta con frico o formaggio di Ravosa, lo strudel di mele e la gubana. Ai chioschi sono previste birre bionda, rossa e Herbstkult Hirter.
Il menù e gli orari dei chioschi sono riportati nel programma pubblicato da Friuli Oggi.
Concerto di Santa Cecilia e musica dal vivo
Alle 16.30 è in programma all’Auditorium comunale il concerto di Santa Cecilia dell’orchestra di fiati Euritmia, indicato anche nella scheda dell’evento di PromoTurismoFVG. Secondo il programma della festa, alle 18 riaprono chioschi e cucina nell’area festeggiamenti; alle 18.30 è annunciata l’esibizione dei Galao.
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