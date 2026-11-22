PORDENONE – Elsa Fornero sarà oggi, domenica 22 novembre 2026 alle 18, al Teatro Verdi di Pordenone per un incontro sulla sostenibilità del sistema previdenziale. I posti sono esauriti: il teatro annuncia che la lista d’attesa aprirà alle 17 in biglietteria, come indicato nella scheda ufficiale dell’appuntamento.

Secondo ANSA, dalle 17 in biglietteria potranno essere disponibili eventuali posti last minute. La scheda del teatro conferma l’apertura della lista d’attesa, ma non indica criteri o modalità di accesso.

Il tema dell’incontro

Al centro dell’appuntamento ci saranno i cambiamenti demografici, l’equità tra generazioni e il futuro del patto tra chi lavora e chi è già in pensione. Fornero, economista ed ex ministra del Lavoro, sarà introdotta da Cristiana Compagno, professoressa emerita di Economia e Gestione delle Imprese all’Università di Udine.

L’incontro fa parte di R-Evolution Lab 2026, in collaborazione con il PN Trading Places Festival dell’educazione finanziaria, ed è inserito nel Mese nazionale dell’educazione finanziaria.

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