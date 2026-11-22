Trieste
Trieste, gli orari della linea 33 per domenica e il nodo del percorso
Trieste Trasporti ha pubblicato orari e itinerario della linea 33 per domenica 22 novembre. Un altro avviso dello stesso giorno descrive un percorso diverso in seguito a un guasto.
Trieste Trasporti ha pubblicato gli orari e il percorso previsti per la linea 33 domenica 22 novembre 2026. Un secondo avviso dell’azienda, pubblicato il 21 novembre e relativo a un guasto al minibus, indica però un itinerario diverso per la linea: i due comunicati non chiariscono come si coordinino. La linea 33 collega Campanelle e largo della Barriera Vecchia.
Gli orari pubblicati per domenica
Nell’avviso specifico per il 22 novembre, Trieste Trasporti indica partenze da largo della Barriera Vecchia alle 5.40, 6.20, 7, 7.40, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30 e 20.20.
Da Campanelle le partenze sono indicate alle 6, 6.40, 7.20, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 20.40.
Due avvisi descrivono percorsi diversi
Per domenica, l’avviso sugli orari descrive il percorso da largo della Barriera Vecchia lungo l’itinerario regolare, con inversione nel piazzale davanti al ponte ferroviario e proseguimento per via delle Campanelle, via Patrizio, Strada di Fiume e via Brigata Casale fino al capolinea di Campanelle. Da Campanelle è indicato il percorso inverso.
Un secondo avviso di Trieste Trasporti, anch’esso del 21 novembre, riferisce invece che un guasto al minibus ha portato al ripristino temporaneo della spola tra via della Bastia e il capolinea di via delle Campanelle. Lo stesso avviso dice che la linea 33 è limitata all’altezza del civico 150 di via delle Campanelle e precisa che la linea 33/ non circola la domenica e nei festivi.
I due avvisi non spiegano se l’itinerario domenicale pubblicato per la linea 33 tenga conto della limitazione comunicata con l’avviso sul guasto. La portata del collegamento fino al capolinea di Campanelle resta quindi da chiarire.
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