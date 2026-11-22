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Pallanuoto Trieste, vittoria 12-10 a Chiavari: è quarta in A1
Gli alabardati superano il Chiavari nell’ottava giornata della Serie A1 maschile. Avanti 11-7 dopo tre tempi, resistono alla rimonta e restano quarti con 17 punti.
La Pallanuoto Trieste ha battuto il Chiavari Nuoto 12-10 sabato 21 novembre, nell’ottava giornata della Serie A1 maschile. Con la vittoria in Liguria, gli alabardati restano quarti in classifica con 17 punti, dietro a Pro Recco e AN Brescia, appaiate in testa, e alla Rari Nantes Savona. Il resoconto dell’ottava giornata della Federazione Italiana Nuoto conferma risultato e posizione.
Trieste avanti di quattro reti dopo tre tempi
La squadra triestina ha costruito il vantaggio nel corso dei primi tre periodi, chiusi sull’11-7. Nell’ultima frazione il Chiavari ha segnato tre reti consecutive, portandosi sul 10-11. Il rigore trasformato da Damonte ha fissato il 12-10 finale e conservato il doppio vantaggio.
Per Trieste hanno segnato tre reti ciascuno Francesco Faraglia e Damonte. La squadra tornerà in vasca mercoledì 25 novembre contro l’Ortigia, alla piscina Bruno Bianchi.
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