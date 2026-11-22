Monfalcone
Monfalcone, morto Orlando Manfrini: fu Sior Anzoleto nel Carnevale bisiaco
Il commerciante e attore aveva 91 anni. Interpretò Sior Anzoleto nella Cantada fino al 2023; il sindaco ha espresso cordoglio alla famiglia.
È morto a 91 anni Orlando Manfrini, commerciante e storico interprete di Sior Anzoleto nella Cantada del Carnevale bisiaco di Monfalcone. La sua scomparsa è stata riportata il 21 novembre da Friuli Oggi, che ha pubblicato anche il ricordo del sindaco Luca Fasan.
Per decenni Manfrini aveva raccontato la vita cittadina dalla terrazza del municipio, con le battute di Sior Anzoleto Postier rivolte anche alla politica locale. Al momento dell’addio alla Cantada era stato salutato come «Anzoleto emerito».
La Cantada e il passaggio di testimone
Secondo la ricostruzione della Pro Loco di Monfalcone, Manfrini esordì nel 1965 insieme a Fabio Deffendi: i due si alternavano nelle battute. Nel 1967 la Cantada tornò alla formula con Manfrini.
La sua ultima Cantada nei panni di Sior Anzoleto si svolse nel 2023. L’anno seguente il ruolo passò a Franco Ongaro.
Il lavoro e il cordoglio
Accanto all’attività negli spettacoli, Manfrini aveva fondato un negozio di pelletteria, oggi gestito dalla figlia Cristina. Il sindaco Fasan, ricordandone il contributo al Carnevale cittadino, ha espresso la vicinanza dell’amministrazione alla famiglia.
L’eurodeputata Anna Cisint, riferisce Prima Friuli, ha annunciato l’intenzione di proporre al sindaco un’iniziativa dedicata a Manfrini sulla terrazza del municipio.
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