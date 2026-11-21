Il 100% degli operai e il 20% degli impiegati all’Electrolux Italia di Pordenone, l’80% alla Nidec di Pordenone e alla Cimolai di Roveredo in Piano: sono alcuni dei primi dati sull’adesione allo sciopero generale del 20 novembre 2026, diffusi dalla Cgil e riportati da Friuli Oggi.

Le rilevazioni sindacali sono provvisorie e riguardano singole aziende o gruppi di dipendenti: non costituiscono una percentuale complessiva regionale. Nella stessa giornata migliaia di persone hanno partecipato al corteo della Cgil a Trieste; per l’affluenza, il comizio finale è stato spostato da piazza Verdi a piazza Unità d’Italia.

Le adesioni nelle aziende

I primi dati mostrano differenze anche all’interno della stessa azienda, come nel caso di Electrolux Italia. Per le altre realtà elencate, le fonti non precisano sempre la platea utilizzata per calcolare la percentuale.

Azienda e sede Adesione indicata dalla Cgil Electrolux Italia, Pordenone 100% operai; 20% impiegati Nidec, Pordenone 80% Cimolai, Roveredo in Piano 80% Marine Interiors, Ronchi dei Legionari 80% Faber, Cividale del Friuli 78% Modine, Pocenia 67% Snaidero, Majano 60% Wärtsilä, Trieste 30%

La Cgil segnala inoltre un’adesione del 70% per Fincantieri, Nidec e Mangiarotti nell’area di Monfalcone. Le percentuali aziendali misurano l’adesione allo sciopero nelle realtà indicate, non il numero delle persone presenti alla manifestazione.

Il corteo e le richieste del sindacato

A Trieste hanno sfilato lavoratori, pensionati e studenti provenienti dalla regione. La Funzione pubblica Cgil FVG riferisce una prima stima sindacale di oltre 10.000 partecipanti; secondo l’Ansa, la Questura ne ha stimati circa 5.000 e gli organizzatori 10.000.

Il corteo è partito da via Giulia. Il comizio finale, inizialmente previsto in piazza Verdi, è stato trasferito in piazza Unità d’Italia per l’affluenza. Il segretario regionale della Cgil, Michele Piga, ha collegato la mobilitazione alle difficoltà sul potere d’acquisto e alle preoccupazioni per l’industria. «Anche in Fvg vediamo venire avanti i segnali di una crisi», ha dichiarato riferendosi al sistema produttivo.

Tra le richieste indicate dal sindacato figurano salari e pensioni più alti, lavoro meno precario, tutela della sanità pubblica e diritto allo studio. Il programma della mobilitazione regionale prevedeva il ritrovo in via Giulia e il passaggio del corteo nel centro di Trieste.

Scuole: adesioni e plessi chiusi

Fra i primi dati riportati per il personale scolastico, la Cgil indica il 29% al liceo Galilei di Trieste e il 26% all’istituto comprensivo Pascoli di Cormons. Nel territorio udinese, secondo Friuli Oggi, quattro plessi dell’istituto comprensivo Udine III sono rimasti chiusi.

Il bilancio delle adesioni potrà essere aggiornato con ulteriori rilevazioni nei diversi settori.

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