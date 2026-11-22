A Ronchis si conclude domenica 22 novembre la Festa del Baccalà, nell’area festeggiamenti di via Guerin 1. Alla giornata dedicata alla gastronomia si affianca il mercatino Profumo di Natale nell’aria, con stand di artigiani e hobbisti.

La scheda della manifestazione indica tre giornate, da venerdì 20 a domenica 22 novembre 2026, organizzate dal Comune e dalla Pro Loco Ronchis. La festa è dedicata alle preparazioni a base di baccalà.

Il mercatino e le informazioni sulla cucina

Il mercatino è previsto domenica nella stessa area della festa. Secondo la scheda pubblicata da UNPLI Friuli Venezia Giulia, gli espositori proporranno idee regalo, addobbi fatti a mano, creazioni e prodotti tradizionali. Il mercatino è organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune.

Le schede non precisano il menù né gli orari dei servizi di cucina e del mercatino. Per informazioni è possibile rivolgersi alla Pro Loco Ronchis scrivendo a prolocoronchis@gmail.com o chiamando il 340 7259783.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook