A Cividale del Friuli gli alunni delle scuole primarie sono attesi venerdì 27 novembre 2026 per attività di educazione ambientale sul Natisone. L’appuntamento rientra nel programma comunale «Il Natisone per tutti», che comprende anche una giornata di pulizia degli accessi al fiume.

La raccolta dei rifiuti era prevista il 21 novembre, con il 28 novembre indicato come data alternativa in caso di maltempo. Non risulta ancora confermato se l’intervento si sia svolto o sia stato rinviato.

Le attività per le scuole

La giornata del 27 novembre è dedicata alla conoscenza dell’ambiente fluviale e alla corretta gestione dei rifiuti. Secondo il programma, le attività si terranno presso uno degli accessi al Natisone, con la collaborazione delle associazioni e la partecipazione di un educatore ambientale di NET, gestore del servizio di raccolta.

L’iniziativa è inserita nella Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, dedicata alla prevenzione e alla riduzione degli scarti.

La pulizia degli accessi e il possibile recupero

Per il 21 novembre il programma prevedeva la raccolta dei rifiuti abbandonati presso i principali accessi al fiume. Il ritrovo era fissato alla Loggia del Palazzo comunale, dove ai partecipanti sarebbero stati consegnati una mappa e il materiale per la pulizia.

La giornata era aperta alla cittadinanza e prevedeva il coinvolgimento di associazioni, volontari e studenti delle scuole secondarie. Fare Verde Forum Iulii, incaricata del coordinamento della pulizia, aveva indicato per la partecipazione il numero 347 767 1827 e l’indirizzo fvg.fareverde@gmail.com.

La data del 28 novembre resta quella indicata dal programma per un eventuale recupero in caso di maltempo.

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