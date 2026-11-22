La consigliera regionale Simona Liguori chiede una soluzione stabile per la guardia medica di Cervignano del Friuli, dopo l’annuncio di AsuFc sul mantenimento del presidio per un periodo iniziale di sei mesi, compatibilmente con la disponibilità dei professionisti. Per la consigliera, intervenuta al presidio del 21 novembre, la misura temporanea non garantisce il futuro del servizio.

Nel comunicato diffuso dal Consiglio regionale, Liguori, del gruppo Patto per l’Autonomia-Civica Fvg, definisce la proroga «una soluzione tampone e precaria» e chiede servizi strutturali anche oltre il 2027.

Il presidio e il trasferimento previsto

La mobilitazione a Cervignano è stata promossa dal Coordinamento Salute di Cervignano per difendere la continuità assistenziale, l’ex guardia medica. Il trasferimento del servizio a Palmanova era previsto dal 1° dicembre 2026.

La questione era già arrivata in Consiglio regionale: in un’interrogazione presentata il 9 novembre, Liguori aveva chiesto alla Giunta quali misure intendesse adottare per evitare ripercussioni sui pronto soccorso della zona.

La consigliera mette inoltre in relazione la durata temporanea della salvaguardia dei servizi con il rinnovo delle amministrazioni comunali nel 2027. A suo avviso, il territorio ha bisogno di garanzie che vadano oltre quella scadenza.

La riorganizzazione annunciata da AsuFc

Secondo la nota di AsuFc riportata dal Messaggero Veneto, il presidio nella Casa di comunità di Cervignano sarà mantenuto per un periodo iniziale di sei mesi, alle stesse condizioni previste per Paularo. L’annuncio è subordinato alla disponibilità dei professionisti.

Il sindaco di Cervignano, Andrea Balducci, ha accolto positivamente la notizia e ha attribuito il risultato al confronto avviato con l’azienda sanitaria e la Regione per conservare il servizio.

La riorganizzazione descritta dall’azienda prevede l’assegnazione dei medici a un’unica équipe per ciascun distretto, incaricata della continuità assistenziale sul territorio. Come riportato nella ricostruzione del piano di AsuFc, per San Giorgio di Nogaro l’organizzazione resterà invece invariata in attesa dell’attivazione delle Case della comunità di Latisana e Manzano, previste nel 2027.

Per Cervignano resta da definire l’assetto successivo al periodo iniziale annunciato. La richiesta di Liguori è che la continuità assistenziale sia garantita anche oltre questa fase.

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