Scadono domenica 22 novembre 2026 le candidature per il Recruiting Day di Ronchi dei Legionari: dodici aziende cercano personale per 66 posti di lavoro. Le selezioni sono in programma mercoledì 2 dicembre all’Auditorium comunale, in piazzetta dell’Emigrante.

La giornata è organizzata dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Comune. Secondo la scheda regionale dell’evento, le candidature saranno sottoposte a preselezione e le persone ritenute in linea con i profili riceveranno una convocazione individuale.

Come inviare il curriculum

Per partecipare occorre inviare il curriculum attraverso il portale regionale delle offerte, scegliendo una o più posizioni e aziende di interesse. La pagina delle offerte contiene anche i dettagli sui profili e sui luoghi di lavoro.

La Regione non indica nella scheda dell’evento un orario preciso per la chiusura delle candidature. Per informazioni sono disponibili i Servizi alle imprese all’indirizzo servizi.imprese@regione.fvg.it e ai numeri 0481 386609 e 331 2681001.

Le figure cercate

Le opportunità riguardano profili operativi, tecnici, logistici e impiegatizi. Tra le figure indicate dalla Regione ci sono addetti al magazzino e alla logistica, elettricisti, manutentori meccanici, progettisti per la nautica e addetti alle pulizie.

Per il settore aeroportuale sono ricercati anche agenti di rampa, addetti all’assistenza passeggeri e addetti all’assistenza agli aeromobili, comprese le attività di carico e scarico bagagli e pulizia di bordo.

Preselezione e convocazioni

La Regione verificherà i requisiti delle candidature e individuerà i profili più coerenti con le richieste delle aziende. Tra il 25 e il 30 novembre le persone selezionate riceveranno via email la conferma dell’appuntamento per uno o più colloqui del 2 dicembre, con i relativi orari.

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