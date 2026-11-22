UDINE – Le Fiji hanno battuto l’Italia 21-16 al Bluenergy Stadium di Udine, rimontando nella ripresa il 13-7 con cui gli Azzurri avevano chiuso il primo tempo. La partita del 21 novembre, ultima della fase a gironi del Nations Championship, si è disputata davanti a 22.734 spettatori. La Federazione Italiana Rugby riferisce che le due squadre si incontreranno di nuovo il 27 novembre a Twickenham, nella finale per l’undicesimo posto.

Italia avanti all’intervallo, poi il sorpasso delle Fiji

L’Italia ha sbloccato il punteggio al 9’ con la meta di Lorenzo Cannone, trasformata da Tommaso Allan. Un calcio piazzato dello stesso Allan ha portato gli Azzurri sul 10-0. Le Fiji hanno risposto con la meta di Tevita Ikanivere e la trasformazione di Ben Volavola. Prima dell’intervallo Allan ha segnato un altro piazzato, fissando il parziale sul 13-7.

Nella ripresa Ikanivere ha firmato la sua seconda meta, trasformata da Caleb Muntz, che ha portato gli ospiti in vantaggio. Kitione Salawa ha poi segnato la terza meta delle Fiji, ancora trasformata da Muntz: il punteggio è salito sul 21-13. Allan ha accorciato con un calcio piazzato, ma l’Italia non è riuscita a completare la rimonta.

La prossima sfida a Twickenham

La partita tra le due nazionali è in programma venerdì 27 novembre alle 17.40 a Twickenham e assegnerà l’undicesimo posto del torneo. Sarà una nuova occasione per l’Italia di affrontare le Fiji dopo la sconfitta di Udine.

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