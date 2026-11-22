La Pallanuoto Trieste ha battuto il Sori Pool Beach 17-9 sabato 21 novembre alla piscina Bruno Bianchi, nell’ottava giornata della Serie A1 femminile 2026/2027. Le alabardate salgono così a 21 punti e restano seconde a pari merito con il Rapallo, a tre lunghezze dalla capolista L’Ekipe Orizzonte, secondo il resoconto ufficiale della Federazione Italiana Nuoto sull’ottava giornata.

Trieste allunga dopo l’intervallo

La prima metà della partita si è chiusa sul 7-5 per le padrone di casa. Nella cronaca dettagliata pubblicata da NordestNews sulla gara, Trieste ha ampliato il vantaggio nel terzo periodo e ha poi gestito l’ultimo quarto. Alejandra Aznar e Malika Gaia Bovo hanno segnato tre reti ciascuna.

Dopo la partita, l’allenatore Paolo Zizza ha riconosciuto che la squadra non aveva disputato una bella gara, ma ha sottolineato il risultato: «L’importante era conquistare i tre punti», secondo la dichiarazione riportata da NordestNews.

La classifica e i prossimi impegni di campionato

L’Ekipe Orizzonte guida la classifica con 24 punti; Trieste e Rapallo sono seconde a quota 21. L’ottava giornata si completerà mercoledì 25 novembre con Plebiscito Padova-Vela Nuoto Ancona. La FIN indica il 9 gennaio 2027 come data di ripresa del campionato con la nona giornata.

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