La Pallacanestro Trieste ha perso 89-94 contro la UNA Hotels Reggio Emilia nell’anticipo della nona giornata di Serie A, giocato sabato 21 novembre alla Generali Arena. Dopo essere andata all’intervallo sotto 44-53, la squadra triestina ha rimontato fino all’82-83 entrando negli ultimi tre minuti, ma non ha completato il sorpasso. La cronaca ufficiale della Lega Basket ricostruisce la gara e i suoi passaggi decisivi.

Reggio Emilia allunga nel primo tempo

Le squadre hanno chiuso il primo quarto sul 20-27. Nel secondo, Reggio Emilia ha ampliato il vantaggio fino al 33-46, prima che Trieste riducesse il distacco: all’intervallo il punteggio era 44-53.

Nella ripresa Barford e Caupain hanno contribuito a mantenere avanti gli ospiti. Trieste ha risposto con le iniziative di Jones e le triple di Galloway, rientrando fino al 68-72 al termine del terzo periodo.

Trieste arriva a un punto, ma non sorpassa

Nel quarto periodo i biancorossi hanno continuato a inseguire. A poco più di due minuti dalla sirena, McDermott e Galloway hanno firmato i canestri dell’82-83. Trieste ha avuto occasioni per passare in vantaggio, senza riuscirci; Reggio Emilia è tornata a +4 con i tiri liberi di Smith.

Galloway ha accorciato dalla lunetta sull’84-86, poi Caupain ha segnato una tripla dall’angolo. Trieste non ha trovato un’altra risposta e Smith ha contribuito a sigillare il successo ospite. La partita è finita 89-94.

La gara si è disputata alla Generali Arena, denominazione presentata alla vigilia dell’incontro: il resoconto sulla presentazione del nuovo nome del palazzetto ricostruisce l’annuncio legato alla sponsorizzazione.

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