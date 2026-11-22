Alla provincia di Udine sono destinati 476.470,45 euro della dotazione iniziale di un milione di euro per sostenere progetti di aggregazione tra piccole e medie imprese. La Giunta regionale ha approvato il riparto; il bando è atteso all’inizio di dicembre 2026 e l’apertura delle domande è prevista tra marzo e maggio 2027. La procedura non è ancora aperta.

La quota udinese è la più alta delle quattro e, come quelle assegnate agli altri territori, è calcolata in proporzione al numero delle imprese attive. I dettagli sono nel comunicato della Regione sul riparto delle risorse per le reti tra PMI.

Provincia Risorse assegnate Udine 476.470,45 euro Pordenone 264.889,34 euro Trieste 161.102,90 euro Gorizia 97.537,31 euro

Chi può accedere e quali spese sono previste

La misura rientra in “Agenda FVG Manifattura 2030”. Potranno partecipare le singole PMI coinvolte in un progetto di aggregazione in rete e le reti già costituite, dotate di soggettività giuridica e con dimensione di PMI. Il sostegno potrà riguardare le diverse fasi del percorso: dall’orientamento e dalla formazione alla costituzione della rete, fino alla realizzazione del progetto.

Tra gli interventi indicati figurano innovazione tecnologica, organizzativa e gestionale, internazionalizzazione, servizi condivisi — come progettazione, logistica e comunicazione —, iniziative comuni per sviluppare prodotti e creazione o promozione di marchi di rete. Sono previste spese per consulenze, marketing, sviluppo commerciale, fiere, macchinari, attrezzature, hardware e software, certificazioni, brevetti e servizi per l’innovazione. Può essere finanziato anche il compenso del manager incaricato di coordinare la rete.

Il contributo potrà coprire fino al 50% della spesa ammissibile, con un massimo di 150mila euro per progetto: non è quindi un importo riconosciuto automaticamente a ogni impresa.

Graduatorie e prossimi passaggi

Il procedimento prevede quattro graduatorie provinciali. La concessione sarà affidata alle Camere di commercio competenti, sulla base dei punteggi ottenuti. Tra i criteri annunciati figurano il numero di imprese coinvolte, la qualità e il carattere innovativo delle iniziative e la completezza e consistenza del piano finanziario.

L’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini ha descritto la misura come un sostegno a investimenti e servizi condivisi tra imprese. Il bando, atteso con decreto dirigenziale all’inizio di dicembre 2026, dovrà definire requisiti di dettaglio, documentazione e modalità di presentazione delle domande.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook