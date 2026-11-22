Udine
PMI, a Udine 476mila euro per le reti: domande nel 2027
La Regione ha ripartito un milione di euro per le aggregazioni tra PMI: a Udine la quota maggiore. Il bando è atteso a dicembre, le domande tra marzo e maggio 2027.
Alla provincia di Udine sono destinati 476.470,45 euro della dotazione iniziale di un milione di euro per sostenere progetti di aggregazione tra piccole e medie imprese. La Giunta regionale ha approvato il riparto; il bando è atteso all’inizio di dicembre 2026 e l’apertura delle domande è prevista tra marzo e maggio 2027. La procedura non è ancora aperta.
La quota udinese è la più alta delle quattro e, come quelle assegnate agli altri territori, è calcolata in proporzione al numero delle imprese attive. I dettagli sono nel comunicato della Regione sul riparto delle risorse per le reti tra PMI.
|Provincia
|Risorse assegnate
|Udine
|476.470,45 euro
|Pordenone
|264.889,34 euro
|Trieste
|161.102,90 euro
|Gorizia
|97.537,31 euro
Chi può accedere e quali spese sono previste
La misura rientra in “Agenda FVG Manifattura 2030”. Potranno partecipare le singole PMI coinvolte in un progetto di aggregazione in rete e le reti già costituite, dotate di soggettività giuridica e con dimensione di PMI. Il sostegno potrà riguardare le diverse fasi del percorso: dall’orientamento e dalla formazione alla costituzione della rete, fino alla realizzazione del progetto.
Tra gli interventi indicati figurano innovazione tecnologica, organizzativa e gestionale, internazionalizzazione, servizi condivisi — come progettazione, logistica e comunicazione —, iniziative comuni per sviluppare prodotti e creazione o promozione di marchi di rete. Sono previste spese per consulenze, marketing, sviluppo commerciale, fiere, macchinari, attrezzature, hardware e software, certificazioni, brevetti e servizi per l’innovazione. Può essere finanziato anche il compenso del manager incaricato di coordinare la rete.
Il contributo potrà coprire fino al 50% della spesa ammissibile, con un massimo di 150mila euro per progetto: non è quindi un importo riconosciuto automaticamente a ogni impresa.
Graduatorie e prossimi passaggi
Il procedimento prevede quattro graduatorie provinciali. La concessione sarà affidata alle Camere di commercio competenti, sulla base dei punteggi ottenuti. Tra i criteri annunciati figurano il numero di imprese coinvolte, la qualità e il carattere innovativo delle iniziative e la completezza e consistenza del piano finanziario.
L’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini ha descritto la misura come un sostegno a investimenti e servizi condivisi tra imprese. Il bando, atteso con decreto dirigenziale all’inizio di dicembre 2026, dovrà definire requisiti di dettaglio, documentazione e modalità di presentazione delle domande.
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