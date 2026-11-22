Per domenica 22 novembre 2026 il bollettino nazionale segnala un’allerta gialla per rischio idraulico nel bacino dell’Isonzo e nella pianura di Udine e Gorizia. La criticità è classificata come ordinaria: l’allerta segnala un possibile rischio, non la certezza di allagamenti. Il bollettino di criticità del Dipartimento della Protezione civile è stato emesso il 21 novembre alle 14.49.

Piogge più intense dal pomeriggio

Le previsioni regionali di ARPA FVG indicano per domenica precipitazioni diffuse, più consistenti dal pomeriggio: abbondanti sulle zone occidentali e intense su quelle orientali e sulla costa. In serata sono attesi venti da nord o nordest, moderati o temporaneamente sostenuti; sui rilievi la quota neve è prevista in calo in alcune zone. I fenomeni e la loro intensità possono variare sul territorio. Le indicazioni sono riportate nel bollettino previsionale di ARPA FVG, emesso il 21 novembre alle 13.23.

L’avviso costiero riguarda una fascia oraria distinta

L’allerta idraulica per il bacino dell’Isonzo e la pianura è distinta dall’avviso costiero per acqua alta, indicato da ARPA FVG dalle 7 alle 10 di domenica. La fascia oraria riguarda l’avviso costiero, non specifica la durata dell’allerta idraulica nell’area dell’Isonzo. L’avviso per la costa era stato illustrato nell’articolo sull’acqua alta lungo la costa del Friuli-Venezia Giulia.

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