La consigliera regionale Giulia Massolino chiede alla Giunta del Friuli Venezia Giulia di prendere posizione contro il disegno di legge sulla caccia. La sollecitazione è arrivata dopo il presidio del 21 novembre a Trieste ed è contenuta in una nota diffusa dal Consiglio regionale: non è un pronunciamento già adottato dalla Giunta.

Massolino, del gruppo Patto per l’Autonomia-Civica Fvg, riferisce di aver depositato a giugno una richiesta di audizione e una mozione per chiedere alla Giunta di esprimere formalmente la contrarietà della Regione alla riforma e rappresentarla al Governo.

Le critiche di Massolino al disegno di legge

Secondo la consigliera, il testo ridurrebbe le tutele della fauna e amplierebbe gli spazi per l’attività venatoria. Tra i punti che contesta indica l’allungamento del calendario di caccia, l’aumento delle specie cacciabili e la rimozione del lupo dall’elenco delle specie «particolarmente protette». Sono valutazioni attribuite a Massolino: il disegno di legge è ancora all’esame parlamentare e non è in vigore.

La manifestazione che ha fatto da contesto alla richiesta si è svolta in piazza Unità d’Italia. Il resoconto del presidio a Trieste riferisce la partecipazione di associazioni, attivisti e cittadini contrari alla riforma.

Il calendario parlamentare

La proposta C. 2984 modifica la legge 157 del 1992 sulla protezione della fauna selvatica e sull’attività venatoria. Il calendario aggiornato della Camera colloca dal 27 novembre 2026 la discussione generale in Assemblea. La data indica l’avvio del dibattito, non un voto finale; l’iter parlamentare può proseguire e il testo può ancora essere modificato.

Il prossimo passaggio parlamentare previsto è quindi la discussione generale alla Camera. In Friuli Venezia Giulia resta da vedere se la Giunta risponderà alla richiesta e se la mozione citata da Massolino sarà esaminata dal Consiglio regionale.

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