Politica
Caccia, Massolino sollecita la Giunta Fvg prima del dibattito alla Camera
Dopo il presidio di Trieste, la consigliera regionale chiede alla Giunta di opporsi al disegno di legge sulla caccia. Alla Camera la discussione generale è in programma dal 27 novembre, ma non è previsto per quella data un voto finale.
La consigliera regionale Giulia Massolino chiede alla Giunta del Friuli Venezia Giulia di prendere posizione contro il disegno di legge sulla caccia. La sollecitazione è arrivata dopo il presidio del 21 novembre a Trieste ed è contenuta in una nota diffusa dal Consiglio regionale: non è un pronunciamento già adottato dalla Giunta.
Massolino, del gruppo Patto per l’Autonomia-Civica Fvg, riferisce di aver depositato a giugno una richiesta di audizione e una mozione per chiedere alla Giunta di esprimere formalmente la contrarietà della Regione alla riforma e rappresentarla al Governo.
Le critiche di Massolino al disegno di legge
Secondo la consigliera, il testo ridurrebbe le tutele della fauna e amplierebbe gli spazi per l’attività venatoria. Tra i punti che contesta indica l’allungamento del calendario di caccia, l’aumento delle specie cacciabili e la rimozione del lupo dall’elenco delle specie «particolarmente protette». Sono valutazioni attribuite a Massolino: il disegno di legge è ancora all’esame parlamentare e non è in vigore.
La manifestazione che ha fatto da contesto alla richiesta si è svolta in piazza Unità d’Italia. Il resoconto del presidio a Trieste riferisce la partecipazione di associazioni, attivisti e cittadini contrari alla riforma.
Il calendario parlamentare
La proposta C. 2984 modifica la legge 157 del 1992 sulla protezione della fauna selvatica e sull’attività venatoria. Il calendario aggiornato della Camera colloca dal 27 novembre 2026 la discussione generale in Assemblea. La data indica l’avvio del dibattito, non un voto finale; l’iter parlamentare può proseguire e il testo può ancora essere modificato.
Il prossimo passaggio parlamentare previsto è quindi la discussione generale alla Camera. In Friuli Venezia Giulia resta da vedere se la Giunta risponderà alla richiesta e se la mozione citata da Massolino sarà esaminata dal Consiglio regionale.
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