La V Commissione del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha espresso il 20 novembre 2026 un parere favorevole a maggioranza sul disegno di legge costituzionale del Governo che modifica lo Statuto speciale. La proposta amplia le competenze legislative della Regione, ma il voto della commissione non le cambia: la riforma deve ancora completare l’iter parlamentare.

Secondo il resoconto della seduta pubblicato dal Consiglio regionale, non ci sono state astensioni. Hanno votato contro Open Sinistra Fvg e Avs. Il testo è stato illustrato dall’assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti.

Quali competenze prevede la proposta

Il disegno di legge punta ad attribuire alla Regione competenze legislative esclusive su più materie: rapporti di lavoro e contrattazione collettiva del personale regionale e degli enti locali; governo del territorio, compresi urbanistica, edilizia e piani regolatori; contratti pubblici di interesse regionale e locale. Include anche la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di interesse regionale, con la gestione della fauna selvatica, e la conservazione dei beni storici, artistici e popolari di interesse regionale e locale. Per individuare questi beni e definire le modalità di tutela, la proposta rinvia a norme di attuazione.

Il testo eliminerebbe inoltre, tra i limiti alla legislazione regionale, il riferimento alle norme fondamentali delle riforme economico-sociali dello Stato. Resterebbero i vincoli della Costituzione, dell’ordinamento italiano e di quello europeo, oltre alla tutela degli interessi nazionali. Il comunicato del Consiglio dei ministri riprodotto integralmente indica anche la possibilità di introdurre, con norme di attuazione, disposizioni per armonizzare l’esercizio delle potestà legislative regionale e statale.

Il confronto politico in commissione

Le posizioni emerse hanno riguardato l’estensione delle nuove competenze, le garanzie per le tutele e i tempi dell’iter. Il capogruppo del Pd Diego Moretti ha segnalato il rischio che, con la doppia lettura parlamentare richiesta per una legge costituzionale, il provvedimento non concluda il percorso nella legislatura nazionale. Ha inoltre criticato il mancato coinvolgimento della Commissione paritetica Stato-Regione.

Serena Pellegrino (Avs) ha espresso preoccupazione per il trasferimento di competenze ambientali e culturali, sostenendo che la frammentazione potrebbe indebolire le tutele. Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) ha contestato i tempi di esame e la formulazione del testo. Massimo Moretuzzo (Patto per l’Autonomia-Civica Fvg) ha valutato positivamente l’eliminazione del limite legato alle riforme economico-sociali e l’introduzione dell’intesa tra Stato e Regione, pur criticando i tempi del percorso.

Tra i favorevoli, Rosaria Capozzi (M5S) ha apprezzato il meccanismo dell’intesa. Markus Maurmair (FdI) e Antonio Calligaris (Lega) hanno sostenuto che maggiori competenze sui beni storici e artistici potrebbero consentire alla Regione di rafforzare le risorse destinate alle Soprintendenze e ridurre i tempi delle autorizzazioni. Roberti ha affermato che l’obiettivo è migliorare l’efficienza senza indebolire le tutele e ha riferito che è attivo un tavolo con il Governo per accelerare i lavori della Commissione paritetica.

I passaggi istituzionali e l’iter parlamentare

Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge in esame preliminare il 13 ottobre. Il 12 novembre la Conferenza Stato-Regioni ha espresso parere favorevole: il relativo atto della Conferenza conferma la data e la natura del passaggio. Né quel parere né quello della commissione regionale equivalgono all’approvazione della riforma.

Per modificare lo Statuto serve la procedura delle leggi costituzionali: l’articolo 138 della Costituzione prevede due deliberazioni di ciascuna Camera, separate da almeno tre mesi, e la maggioranza assoluta dei componenti nella seconda votazione. La proposta aggiungerebbe un’intesa del Consiglio regionale sul testo approvato dalle Camere in prima deliberazione: l’Assemblea avrebbe 60 giorni per esprimersi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Se l’intesa mancasse, le Camere potrebbero comunque procedere nella seconda votazione con la maggioranza assoluta, senza ridurre i livelli di autonomia già riconosciuti alla Regione.

Al 22 novembre 2026 non risulta indicata una data per l’esame parlamentare del disegno di legge. Fino all’eventuale approvazione definitiva, le competenze regionali restano quelle attualmente in vigore.

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