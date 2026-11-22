La Pallamano Trieste ha perso 31-27 sul campo di Conversano sabato 21 novembre, nell’11ª giornata di Serie A Gold. I biancorossi erano avanti 15-11 all’intervallo e hanno raggiunto il +5 nella ripresa, ma i pugliesi hanno rimontato fino al pareggio e poi hanno preso il controllo della gara. Il referto ufficiale della partita conferma risultato, parziali e marcatori.

Conversano rimonta nella ripresa

Trieste ha conservato il vantaggio anche dopo l’intervallo: il resoconto della gara pubblicato da CitySport riferisce che al 35’ il punteggio era 12-17. La ricostruzione della FIGH indica che gli ospiti sono rimasti avanti fino al 41’, quando Juan Bautista Ceccardi ha segnato il 16-20. Al 45’ Davide Boschetto ha firmato il pareggio sul 20-20.

Da quel momento Conversano è passato in vantaggio e ha allungato fino al 28-25 al 55’, prima di chiudere sul 31-27. Per Trieste Krzysztof Gądek ha segnato nove reti e Ceccardi sei; Massimiliano Possamai è stato il miglior marcatore dei pugliesi con sette gol, secondo il referto federale.

La classifica e la prossima partita

Dopo undici giornate Trieste è 13ª con sei punti. Conversano è quarto con 14, secondo la classifica della FIGH. Il prossimo impegno dei biancorossi è in trasferta contro il Teamnetwork Albatro Siracusa: la partita è in calendario sabato 28 novembre alle 16.30.

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