MeteoTolmezzo
Carnia, piogge abbondanti a Tolmezzo e neve in calo sulle Alpi
Per domenica 22 novembre ARPA prevede piogge più consistenti dal pomeriggio: in Carnia saranno abbondanti verso Tolmezzo. Sui monti la quota neve è attesa in calo; in serata è previsto un miglioramento da ovest.
Domenica 22 novembre sono previste piogge diffuse in Carnia, più consistenti dal pomeriggio. Nel dettaglio per le Alpi carniche, ARPA FVG indica precipitazioni in genere moderate verso Sappada e abbondanti verso Tolmezzo. La quota neve è attesa inizialmente intorno ai 1.300 metri, poi in calo nel pomeriggio e in serata. La previsione ARPA per le Alpi carniche, emessa sabato 21 novembre alle 13:23, indica anche un progressivo miglioramento in serata a partire da ovest.
Le previsioni per lunedì
Per lunedì 23 novembre ARPA prevede cielo variabile o nuvoloso al mattino e sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio. La probabilità di precipitazioni estese sulle Alpi carniche è indicata sotto il 10 per cento.
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