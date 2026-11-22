Domenica 22 novembre sono previste piogge diffuse in Carnia, più consistenti dal pomeriggio. Nel dettaglio per le Alpi carniche, ARPA FVG indica precipitazioni in genere moderate verso Sappada e abbondanti verso Tolmezzo. La quota neve è attesa inizialmente intorno ai 1.300 metri, poi in calo nel pomeriggio e in serata. La previsione ARPA per le Alpi carniche, emessa sabato 21 novembre alle 13:23, indica anche un progressivo miglioramento in serata a partire da ovest.

Le previsioni per lunedì

Per lunedì 23 novembre ARPA prevede cielo variabile o nuvoloso al mattino e sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio. La probabilità di precipitazioni estese sulle Alpi carniche è indicata sotto il 10 per cento.

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