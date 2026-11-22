MeteoTrieste
Piogge intense sulla costa di Trieste, allerta gialla sull’Isonzo
L’ultimo bollettino ARPA prevede piogge intense sulla costa fino a stasera. L’allerta gialla per rischio idraulico riguarda invece il bacino dell’Isonzo e le pianure di Udine e Gorizia, non Trieste.
L’ultimo bollettino di ARPA FVG, emesso domenica 22 novembre, prevede precipitazioni diffuse fino a stasera: abbondanti in pianura e intense sulla costa, con fenomeni più consistenti dal pomeriggio. L’allerta gialla per rischio idraulico riguarda invece il bacino dell’Isonzo e le pianure di Udine e Gorizia, non Trieste, secondo il bollettino del Dipartimento della Protezione civile emesso il 21 novembre.
Previsioni aggiornate per la giornata
Nel bollettino più recente, ARPA indica piogge più deboli al mattino e più consistenti dal pomeriggio. La previsione distingue l’intensità attesa nelle diverse zone della regione e non costituisce un resoconto delle precipitazioni effettivamente cadute.
L’allerta idraulica non comprende Trieste
La criticità gialla segnalata per domenica è classificata come ordinaria e riguarda il rischio idraulico nell’area dell’Isonzo e nelle pianure di Udine e Gorizia. Indica una condizione di attenzione, non la certezza che si verifichino allagamenti. La previsione di piogge intense sulla costa è un’informazione meteorologica distinta e non estende l’allerta a Trieste.
La notizia si inserisce negli aggiornamenti già pubblicati sulle condizioni meteo e l’avviso costiero per acqua alta e sull’allerta nell’area dell’Isonzo.
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