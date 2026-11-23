Nel 2025 il Friuli-Venezia Giulia ha contato 19.009 lavoratori domestici regolari, il 2,4% del totale nazionale e il tredicesimo dato più alto in Italia, e 18.963 famiglie datrici di lavoro. I numeri sono contenuti nell’ottavo rapporto annuale sul lavoro domestico, elaborato dall’osservatorio Domina e presentato a Trieste il 23 novembre 2026.

L’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen ha dichiarato che, secondo i dati del rapporto, la regione mantiene una tenuta positiva sul lavoro domestico regolare. Nel suo intervento ha detto: “I dati emersi dimostrano come il Friuli Venezia Giulia prevalga a livello nazionale e mantenga una tenuta positiva sul fronte del lavoro domestico regolare, confermando l’efficacia delle politiche regionali. Abbiamo strutturato una rete organica di risposte a sostegno della domiciliarità e del welfare familiare, mettendo in campo 54 milioni di euro attraverso finanziamenti della Direzione Salute e Politiche sociali e consolidando strumenti fondamentali come il servizio Si.con.te, il Fondo per l’Autonomia Possibile e i sussidi per le pensioni minime”.

Formazione e servizi per il lavoro di cura e le famiglie

Rosolen ha sostenuto che la domiciliarità richiede formazione di competenze qualificate, riconoscimento del lavoro di cura e sostegno alle famiglie. Ha richiamato la previsione di un aumento del 41% della popolazione ultraottantenne entro il 2050 e ha aggiunto: “La domiciliarità non si garantisce semplicemente attraverso l’incrocio tra domanda e offerta, ma formando competenze qualificate, riconoscendo – ha aggiunto Rosolen nel suo intervento – il valore del lavoro di cura e sostenendo concretamente le famiglie che vi fanno ricorso. Di fronte a un aumento previsto del 41% della popolazione ultraottantenne entro il 2050, il lavoro domestico non rappresenta una questione marginale o individuale, ma una priorità sociale strategica. In questa direzione si inseriscono la formazione di 700 assistenti familiari, l’avvio di progetti europei di attrazione del personale e il rafforzamento della rete dei servizi per fare scuola a livello nazionale”.

L’assessore ha richiamato anche la necessità di garantire risposte adeguate in tutto il territorio regionale, superando le disparità tra le città, come Trieste, e i comuni delle aree interne e montane. In questi ultimi, ha osservato, la convivenza lavorativa richiede sostegni logistici e servizi integrativi dedicati. Rosolen ha indicato come obiettivo della Regione la costruzione, insieme al Terzo settore, di risposte stabili per lavoratori e famiglie: “L’obiettivo prioritario della Regione è costruire, insieme al Terzo settore, risposte stabili e dignitose per i lavoratori e per le famiglie, trasformando le sperimentazioni in misure strutturali del nostro sistema di welfare e di orientamento al lavoro”.

Badanti, colf e convivenza: il profilo del settore

A illustrare i dati regionali è stato il direttore dell’osservatorio Domina, Massimo De Luca. Le badanti rappresentano il 77,6% del personale, pari a 14.745 persone, mentre le colf sono il 22,4%, pari a 4.264. Il coefficiente di convivenza è del 44,1%, il secondo più alto in Italia. Il 94,7% dei lavoratori è composto da donne. Circa il 47% delle lavoratrici e dei lavoratori proviene dall’Est Europa, mentre il personale straniero sfiora il 70%. L’età media è in crescita e si attesta a 54,3 anni.

Udine concentra il 46,6% dei lavoratori domestici regionali

A livello provinciale, Udine raccoglie l’46,6% della forza lavoro regionale, con 8.864 occupati. Seguono Pordenone con 4.801 lavoratori (25,3%), Trieste con 3.418 (18,0%) e Gorizia con 1.926 (10,1%). La spesa delle famiglie produce un impatto economico diretto di 198 milioni di euro all’anno, di cui 155 milioni in retribuzioni. Il valore aggiunto complessivo è stimato in 435 milioni di euro, pari all’1% del Pil regionale.

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