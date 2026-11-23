BASALDELLA – Oggi 23 novembre 2026 è stata inaugurata a Basaldella, nel comune di Campoformido, la nuova sede produttiva e showroom di Opera Skis e Sandy Shapes, marchi di sci e snowboard. Il governatore Massimiliano Fedriga ha indicato tra gli obiettivi del progetto la valorizzazione del saper fare, delle materie prime locali e della capacità delle imprese di distinguersi.

«Unire tecnologia, know-how, prodotti del territorio e design significa valorizzare una delle peculiarità del Friuli Venezia Giulia: la capacità di realizzare prodotti artigianali di altissima gamma, capaci di distinguersi dalla produzione di massa e di conquistare mercati di nicchia».

Fedriga ha ringraziato il Gruppo Euroservis, rappresentato dal presidente Erik Švab, e Make Project per l’investimento e la collaborazione avviata negli ultimi anni con il sistema regionale. Ha sottolineato il valore del rilancio di due marchi conosciuti nel settore dello sci e dello snowboard. Il progetto è stato sviluppato grazie all’intuizione e all’impegno di Alessandro Marchi, fondatore dei due brand, che ha creduto nella possibilità di coniugare tradizione artigianale e innovazione.

«Utilizzare materie prime del territorio, come il legno proveniente dal Friuli Venezia Giulia, significa valorizzare la nostra terra e il suo tessuto economico – ha detto il governatore -. Questa realtà dimostra come sia possibile mettere insieme competenze artigianali, tecnologie avanzate e design, dando vita a prodotti di elevata qualità, in grado di differenziarsi in un mercato sempre più competitivo».

Fedriga ha evidenziato il valore della scelta imprenditoriale di puntare su un segmento di mercato specifico, anziché confrontarsi esclusivamente con la produzione di massa. «Sapersi mettere in discussione, entrare in un comparto saturo e individuare una propria identità attraverso un prodotto distintivo è una grande capacità imprenditoriale. Qui troviamo una sintesi affascinante tra la tradizione della lavorazione del legno e le più avanzate tecnologie oggi disponibili».

Legno locale e tecnologia per ridurre la plastica negli sci

Il progetto valorizza anche le potenzialità della filiera regionale del legno e le opportunità di sviluppo per le aree storicamente vocate a questa attività, come la Carnia. Tra le essenze utilizzate ci sono frassino, pioppo e paulownia, anche di provenienza locale: secondo il comunicato, il loro impiego integra risorse territoriali, sostenibilità e innovazione manifatturiera. Un ulteriore elemento distintivo è il brevetto WoodEvolution, tecnologia proprietaria che consente di usare legno naturale anche per il rivestimento superficiale degli sci, riducendo il ricorso ai materiali plastici. La produzione si inserisce in una filiera corta, basata anche sull’impiego di essenze provenienti dal Friuli-Venezia Giulia e sulla valorizzazione delle risorse locali.

Sci Opera allo stand regionale della Barcolana 2026

Fedriga ha richiamato il legame tra impresa, sport e promozione turistica. «Sci e snowboard sono anche strumenti attraverso i quali il Friuli Venezia Giulia può raccontarsi fuori dai propri confini, valorizzando le montagne, gli impianti e le destinazioni turistiche. In questa direzione è importante la collaborazione con PromoTurismoFvg, che ha già trovato una prima espressione nella presenza degli sci Opera allo stand regionale in occasione della Barcolana 2026».

«Come Regione – ha concluso il governatore – continueremo a garantire il supporto possibile alle imprese che investono, innovano e scelgono di crescere in Friuli Venezia Giulia. Stiamo riuscendo a fare squadra: dalle imprese agli operatori del turismo, fino a PromoTurismoFvg, ciascuno con il proprio ruolo concorre a promuovere, attraverso un unico marchio, non soltanto i prodotti, ma l’intera identità e il tessuto produttivo della nostra regione».

Opera Skis realizza sci artigianali di alta gamma per diverse discipline; Sandy Shapes è specializzata nella produzione di snowboard, splitboard e surfskate in legno. Entrambi i marchi fanno capo a Make Project Srl, società del Gruppo Euroservis, e puntano su una produzione indipendente che integra lavorazioni manuali, tecnologie a controllo numerico e materiali naturali.

Il governatore Massimiliano Fedriga. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Il taglio del nastro della nuova sede produttiva e show room di Opera Skis e Sandy Shapes, a Basaldella. Da sinistra: il direttore della Coppa del Mondo femminile di sci alpino, Peter Gerdol, e il presidente del Gruppo Euroservis Erik Å vab, il governatore Massimiliano Fedriga, il sindaco di Campoformido, Massimiliano Petri, il vicepresidente del Consiglio regionale, Stefano Mazzolini. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Il governatore Massimiliano Fedriga e il fondatore dei due brand Opera Skis e Sandy Shapes, Alessandro Marchi. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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