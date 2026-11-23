Circa 50 imprenditori di Confindustria Udine sono partiti il 23 novembre 2026 per una missione di approfondimento a Shenzhen, in Cina. Il programma prevede visite a imprese tecnologiche, la partecipazione alla China Hi-Tech Fair e una tappa a Hong Kong. Il comunicato di Confindustria Udine sulla missione indica come obiettivi conoscere tecnologie e modelli produttivi e ricavarne spunti per le imprese friulane; non annuncia accordi o risultati già raggiunti.

Visite a imprese di automazione, robotica ed elettronica

La prima giornata di visite è prevista per mercoledì 25 novembre, nel distretto di Bao’an, al centro di produzione intelligente di Han’s Laser Technology Industry Group, specializzato in sistemi laser industriali e manifattura intelligente. Nel pomeriggio la delegazione visiterà il Longhua International Cooperation Center e la sede di Shenzhen Youlite Technology, attiva nelle tecnologie embedded, nell’energia digitale e nei sistemi intelligenti di ricarica e accumulo.

Dal 26 al 28 novembre gli imprenditori visiteranno la China Hi-Tech Fair, in programma al Shenzhen World Exhibition & Convention Center. Il percorso della delegazione è previsto nei padiglioni dal 26 al 28 mattina, con attenzione ad automazione, robotica, intelligenza artificiale, elettronica, digitalizzazione e manifattura avanzata.

Il 27 novembre sono previste altre due visite: alla Dobot Robotics, nel distretto di Nanshan, specializzata in robotica collaborativa e applicazioni di intelligenza artificiale per i sistemi robotici, e alla Lingyi iTech, nel parco industriale di Dongguan, produttrice di componenti e moduli di precisione per l’elettronica di consumo. Il programma indica per il 28 una visita al mercato dell’elettronica di Huaqiangbei.

La delegazione e gli obiettivi dichiarati

Accanto agli imprenditori partecipano rappresentanti di Confindustria Udine, del DITEDI, del Cosef e dell’Università di Udine. Tra i componenti indicati nel comunicato ci sono Dino Feragotto, coordinatore della Commissione Innovazione che ha promosso l’iniziativa, la vicepresidente di Confindustria Udine Annalisa Paravano e Cristian Feregotto, capogruppo Telecomunicazioni e Informatica. Sono presenti anche Nicola Bosello, presidente del DITEDI, Roberto Tomè, direttore del Cosef, e le docenti e ricercatrici dell’ateneo friulano Francesca Visintin e Alexia Ciroi.

Feragotto ha definito Shenzhen «uno dei principali laboratori mondiali dell’innovazione tecnologica e industriale». Paravano ha indicato nella missione un’occasione per osservare come ricerca, tecnologia e produzione si integrino e per valutare possibili spunti utili anche alle piccole e medie imprese friulane.

Le visite del 25 e del 27 novembre sono organizzate con il supporto della Italy-China Link Association; quelle del 28 e la tappa del 29 a Hong Kong sono accompagnate da IC & Partners. Per la giornata a Hong Kong il comunicato non descrive ulteriori attività. La nota di Confindustria Udine non indica costi o finanziamenti e, dato che il viaggio è appena iniziato, non riporta accordi, investimenti o ricadute occupazionali: eventuali risultati dipenderanno dagli sviluppi successivi alla missione.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook